Hanno creato Lilith in The Sims 4 in un modo davvero impressionante

Lilith è ancora presente nel cuore di milioni di persone

Diablo IV ha già lasciato il posto alla sua terza stagione e, come previsto, i giocatori sono soddisfatti dei nuovi contenuti implementati. Tuttavia, nel tempo, è chiaro che Lilith, la principale antagonista del gioco, è diventata uno dei cattivi più popolari e amati dalla gente. Tanto che anche adesso Ricreato in The Sims 4 In un modo che inchioda lo sguardo pieno di odio della figlia.

I giocatori di Sims attendono con ansia l'arrivo del quinto capitolo, infatti, sembra che il nuovo capitolo avrà un nuovo lavoro pronto a rivoluzionare completamente la saga. E anche se quel giorno non è arrivato, la community continua a mostrare il suo talento con creazioni davvero impressionanti e, come vi abbiamo detto, Oggi è il turno di Lilith. Puoi vedere il risultato finale un po' più sotto, ma ti abbiamo già detto che sembra uscito dallo stesso Diablo IV.

Lilith conquista assolutamente tutto

La persona responsabile di questo Creazione brutale Era un utente Reddit Sconvolto-Ad7882. Come al solito, questa persona ha condiviso un'immagine del suo risultato sul subreddit di Diablo 4 e sì, proprio sotto queste righe potrete godervi la creazione di Lilith e come questo cattivo finirà per conquistare il mondo intero. Sappi che ovunque guardi, la figlia di Mefisto sarà lì, a guardare e ad intrecciare piani per raggiungere il suo obiettivo.

Questo utente ha parecchie creazioni sul suo profilo Reddit, quindi se ti piace quello che ha fatto, sentiti libero di dare un'occhiata al suo profilo. Ora fai attenzione ogni volta che entri nel tuo quartiere, perché forse Lilith apparirà lì per distruggere completamente tutto e diventare padrona del mondo. Ovviamente con Portatela in piscina e scendete le scale Il problema è già stato risolto, il che è uno strano modo per porre fine a uno dei demoni più potenti su cui la saga di Diablo abbia mai messo piede.

Come vi abbiamo detto all'inizio, il creatore di Santuario è riuscito a creare una grande folla di follower e Ha conquistato l'affetto di milioni di giocatori. Ecco perché in futuro continueremo sicuramente a vedere cose impressionanti come questa. Ma ovviamente i giocatori di Diablo IV troveranno sempre un modo per salvare l'universo. Nel frattempo non ci resta che aspettare il DLC Vessel of Hatred per goderci nuove avventure.