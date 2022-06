“Hanno detto che non era di qualità e che non mostrava alcuno sviluppo”

Karim Benzema è il principale candidato al Pallone d’Oro nel 2022

Karim Benzema è una delle armi della Francia contro l’Austria nel Lega delle nazioni europeeQuesto venerdì (10).

Dopo aver trascorso molti anni “all’ombra” di Cristiano Ronaldo, l’attaccante è diventato la stella del Real Madrid la scorsa stagione con una vittoria. lega e il Champions League. Inoltre, è diventato il principale candidato per un premio Pallone d’Oro nel 2022.

“Gioca molto, con le sue capacità tecniche e fisiche, credo sia un mix tra loro Zidane e Ronaldo (strano). Ha la capacità di giocare nel mezzo, arriva a prendere la palla e a farla correre con qualità. Ha quella forza specifica che pochi hanno”. ESPN, Edison, Ex partner dei francesi in leoni.

“La formazione è stata ottima, anche se ero giovane, mi sono divertito tutto”, ha detto l’ex centrocampista del Flamengo.

Benzema contro la Danimarca EFE-EPA

Nonostante l’enorme successo, tutto avrebbe potuto essere completamente diverso nella vita dell’attaccante. Questo perché non era ben visto nelle categorie inferiori del club francese ed era vicino alla partenza per una piccola squadra.

“Dicevano che non era di qualità, che non mostrava progressi e che doveva andare in prestito. Nemmeno la squadra B aveva un posto per Benzema. Era in prestito a una squadra del consiglio comunale”, ha detto. spiegato. Elliott Paceche da alcuni anni ha lavorato come preparatore fisico tecnico a Lione.

Tuttavia, Benzema ha avuto una possibilità. E non delude.

“Due attaccanti della prima squadra si sono infortunati. Lo ha convocato per l’allenamento. Un altro attaccante è stato espulso. Ecco dove è andato a stare in panchina Benzema. Alla fine è dovuto andare in contropiede. Era la quarta opzione per attaccare “Il professionista ha detto che quando è arrivato ha fatto bene. Ha segnato un gol, ha vinto i tifosi e non se ne è mai andato”.

Secondo Pace, la valutazione dell’inutilità dell’atleta è stata fatta da un membro della dirigenza leoni E che l’attaccante è stato fortunato ad avere una possibilità e dimostrare il suo valore. Ha concluso dicendo: “Quello che gli è successo è qualcosa di insolito, nessuno lo sa. Oggi tutti sanno chi è Benzema”.