Hanno in programma di costruire un ascensore che colleghi la Terra allo spazio

Un team di ricercatori giapponesi sta studiando la possibilità di costruire un ascensore che colleghi la Terra allo spazio, in un altro tentativo di creare turismo spaziale commerciale.

Sebbene l’idea sembri inverosimile, il team di ricercatori della Nihon University guidato da Yoshio Aoki ritiene che Un tale ascensore spaziale potrebbe essere possibile utilizzando la tecnologia che l’umanità attualmente possiede.

Yoshio Aoki, professore presso il Dipartimento di precisione e ingegneria meccanica, College of Science and Technology, insieme al suo team, ha eseguito calcoli di resistenza, tenacità e sicurezza per la costruzione di strutture meccaniche, al fine di migliorare la costruzione dello spazio degli ascensori.

Ecco come si presenta il progetto dell’ascensore spaziale:

Per questo gruppo di esperti, negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi che consentono la possibilità della sua costruzione e, sebbene il costo in termini di investimenti, risorse e tempo sarà significativo, ritengono che potrebbe essere fattibile entro pochi anni .

Da parte sua, il Consiglio Scientifico del Giappone ha proposto un approccio “ascensore spaziale ibrido”, che prevede lo sviluppo di una parte sulla Terra e un’altra nello spazio allo stesso tempo.

Ecco un video di come funziona il progetto:

L’ascensore spaziale sarà un veicolo elettrico chiamato anche “scalatore” che si muove su e giù per un’ancora tra la Terra e il satellite in orbita geostazionaria, utilizzando un’altra ancora esterna per bilanciare la forza centrifuga. La lunghezza totale dell’ancora sarà di 100.000 km.

Fino al 1991, ottenere un materiale abbastanza forte per costruire un’ancora era solo fantascienza, fino alla scoperta del meccanismo dei nanotubi di carbonio, un materiale abbastanza leggero e teoricamente abbastanza forte per detta ancora.

