Hanno localizzato un adolescente cubano scomparso all’Avana

Adolescente cubano Carla de la Caridad Milano Garciaper chi scomparsa La famiglia e gli amici hanno riferito lunedì all’Avana che era stata ritrovata sana e salva.

Carlos Miano, il padre del minore, che lo ha sottolineato La giovane è stata vista l’ultima volta domenica Lungo la Settantatreesima Costa, nel comune di Playa, è emerso che la polizia di Capri aveva già preso la ragazza.

Cattura Facebook / Carlos A. Miano

“La mia famiglia, grazie a tutti per il sostegno incondizionato, la partecipazione, le preghiere e la consapevolezza della situazione. Si è presentata. Ora mio cugino è andato a prenderla ed è sana e salva grazie a Dio. Grazie mille e benedizioni,” Ha scritto Idelys de la Caridad Chao Sade su Facebook.

Screenshot Facebook/Idelys di La Caridad Chao Sade

“Grazie a Dio che il PNR Capri ha già la bambina. Grazie a tutti. Grazie mille dal profondo del cuore. Grazie, Signore. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto. Grazie, migliaia”, un altro membro della famiglia ripetuto.

Nessuna delle fonti sopra citate ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze in cui è stato trovato il minore.

Mauro Torres, un account Facebook vicino alla Sicurezza dello Stato, ha indicato che il capo del Consiglio del PNR e la madre sono andati a cercare Carla de la Caridad e ha aggiunto – citando come fonte un presunto vicino – che la momentanea scomparsa “Era per conto del fidanzato che aveva.”

“A Cuba non è normale che le persone scompaiano, per questo quando si verifica un caso come questo si mobilita rapidamente il sistema di ricerca che è ancora oggi molto efficace”.si è vantato Torres, la cui affermazione contraddice le critiche dei parenti di altre persone scomparse che negli ultimi anni avevano espresso il disinteresse delle autorità per casi simili.

Screenshot della pagina Facebook/Mauro Torres 2.0

Carla de la Caridad Milano García risiede nel quartiere Ponce, nel comune di Arroyo Naranjo all’Avana, e non aveva un telefono cellulare al momento della sua scomparsa. La famiglia ha presentato la denuncia corrispondente al PNR, come rivelato in precedenza dalla piattaforma femminista cubana YoSíTeCreo, che ha condiviso la denuncia.

Al momento in cui scriviamo non ci sono altri dettagli confermati sul caso.

Tenendo conto dell’aumento delle sparizioni a Cuba, la piattaforma femminista YoYesTeCreo ha chiesto sostegno al governo cubano per implementare Amber Alert, un sistema di notifica dei minori scomparsi.

IL #ALLERTA AMBRA È stato implementato dal 1996 in paesi come Guatemala, Argentina, Nicaragua, Germania, Australia, Canada, Spagna, Costa Rica, Stati Uniti, Francia, Porto Rico, Messico, Paesi Bassi, Perù, Regno Unito, Repubblica Dominicana e gli Emirati Arabi Uniti. Il Regno dell’Arabia Saudita e dell’Ecuador.

AMBRA è un’abbreviazione retroattiva in inglese per I dispersi d’America: trasmissione di risposta alle emergenzeChe originariamente si riferiva ad Amber Hagerman, la ragazza che fu rapita e trovata morta giorni dopo.

Negli ultimi anni, un numero crescente di donne cubane si è rivolto ai social media per cercare di localizzare i propri parenti scomparsi.

Uno dei casi più recenti è quello di una donna anziana Kobe soffre di schizofrenia Che è stato assente dalla sua casa di Holguin per più di 20 giorni. Il suo nome è Mariela Arce Rodriguez I loro parenti sono andati online due volte per chiedere aiuto.