Hanno oltrepassato il limite! Hanno picchiato Medio Metro per aver “tradito” il suono dei pirati

ILaggressioni su L’originale mezzo metro Dopo la sua partenza da voce pirataSono passati dal verbale al fisico e sono andati ben oltre ciò che ci si aspettava aggredendolo fisicamente.

attraverso il suo account ufficiale FacebookE metà della metropolitana e da essa attore Hanno riferito di come la persona lo abbia colpito con noncuranza e dopo aver gridato “vattene”.

Lo hanno catturato per negligenza e tradimento

Secondo il influencer In social networksEra in un negozio quando un uomo gli si è avvicinato per chiedergli una foto, e quando Medio Metro è stato trascurato, l’individuo è stato colpito in faccia E sono fuggiti dal luogo.

Medio Metro ha detto dopo averglielo mostrato occhio viola In Facebook in diretta.

Medio Metro e il suo direttore sono preoccupati per la situazione

Il manager del ballerino, che era alla cassa del negozio, si è reso conto di cosa era successo quando ha visto Medio Metro sul pavimento. Sebbene l’aggressore fosse inseguito, in realtà è scappato salendo su un’auto. Medio Metro, che ha mostrato un occhio nero sull’aggressione, ha dichiarato di non scherzare con nessuno e di rispettare le persone, quindi non capisce perché è stato aggredito.

La situazione preoccupava la ballerina e il suo manager, che avevano in programma diverse esibizioni e un invito a una trasmissione televisiva. Lui rappresentante dell’influencer Si è rammaricato della situazione e lo ha sottolineato aggressione fisica È qualcosa che non dovrebbe nemmeno accadere casi di intolleranza. Medio Metro ha chiuso il suo messaggio sui social chiedendo alle persone di rispettare e non attaccare nessuno.