Hanno progettato un protocollo per amministrare la pace di Mancuso in Colombia

Il suddetto protocollo prevede la fornitura di garanzie di sicurezza fisica e giuridica per Mancuso, oltre ad un piano di sostegno e monitoraggio delle sue azioni da parte di entità internazionali neutrali.

Secondo un comunicato, l’Alto Commissario per la Pace, Danilo Rueda, ha avuto diverse conversazioni con l’ex paramilitare che si trova in un centro di detenzione per immigrati in Georgia, negli Stati Uniti.

Inoltre, il testo indica che esiste un gruppo di lavoro interdisciplinare che accompagna la vostra situazione e definisce il piano che voi, come gestori della pace, dovete sviluppare in termini di contributi concreti per comprendere la realtà del fenomeno paramilitare e le sue implicazioni culturali e politiche.

Dovrà inoltre contribuire all’elaborazione di proposte di garanzie di non reiterazione, riesumazione e ricerca di persone scomparse e terre confiscate.

Allo stesso modo, Mancuso avrà un ruolo nei tavoli tecnici che trattano le questioni da risolvere sulla Legge n. 975 con gli ex membri delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC).

“Il governo nazionale afferma che non può, e non ha mai tentato, di interferire nello sviluppo dei processi e delle decisioni giudiziarie, sia negli Stati Uniti che in Colombia”, ha affermato l’ufficio.

Ha spiegato che il numero denominato “Direttore della pace” è regolato da una legge che prevede che i procedimenti penali riguardanti persone nominate dal governo nazionale come direttori della pace non siano sospesi e che tali persone debbano in ogni caso presentarsi alle autorità giudiziarie. Il tempo loro richiesto.

Il mandato di arresto per estradizione emesso dalla Camera di Giustizia e Pace di Bogotà nei confronti di Salvatore Mancuso è in vigore dall’11 agosto 2020, e quindi il completamento del suo ritorno in Colombia oggi dipende dalle decisioni prese dalle autorità nordamericane.

La dichiarazione afferma inoltre che ci sono questioni relative a questo caso che sono di competenza degli organi giudiziari colombiani e devono essere affrontate.

Nel luglio 2022, Mancuso, che era uno dei leader delle Forze di Autodifesa Unite, ha espresso pubblicamente la sua convinzione di contribuire all’agenda di pace globale e la sua volontà di adempiere ai compiti dell’agenzia di pace come ex membro di quel gruppo armato .

jha/otf