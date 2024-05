Hanno pubblicato una rara registrazione di un concerto di Celia Cruz negli anni ’80

MIAMI (EFE).- Una rara registrazione del concerto dal vivo di Celia Cruz, “La guarachera de Cuba”, in un club di Miami degli anni ’80, uscirà il 24 maggio in edizione limitata digitale e in vinile, riporta Billboard.

L’album “Live: 100 years of Azúcar” è composto da nove canzoni e includerà la title track “Quimbara”, una delle canzoni più emblematiche dell’eterna “Regina della Salsa”.

Album di Celia Cruz per caso

La pubblicazione di questa registrazione è frutto del caso. Il conduttore radiofonico della Florida del sud Albertico Rodriguez ha trovato materiale audio nel 2023 in un armadio di casa sua mentre faceva le pulizie. Quale sarebbe stata la sua sorpresa quando scoprì che la registrazione corrispondeva ad uno spettacolo che Celia Cruz tenne nell’ormai defunto club Casanova nel 1986 o 1987.

Rodriguez, che era il maestro di cerimonia in molte delle esibizioni in cui si esibiva il leggendario Cruz, aveva registrato questa esibizione, l’aveva salvata e l’aveva dimenticata.

Foto d’archivio della cantante cubana Celia Cruz. EFE/El Diario de Hoy/Carlo H. spilla

Ora, quasi 21 anni dopo la morte di Cruz, l’emittente ha “un tesoro inaspettato tra le mani: una registrazione poco conosciuta di Celia Cruz, un bene estremamente raro nel 2024”, ha osservato Billboard in un articolo firmato da Leila Kubo.

Il materiale finì nelle mani di Omar Pardillo, che rappresentava Celia Cruz e che oggi dirige una fondazione che porta il suo nome, e di Nelson Albareda, direttore esecutivo della Loud and Liver Foundation.

“Non ho pianto, ma ero ovviamente emozionato”, dice nell’articolo Albareda, che ha lavorato con Cruz come giovane assistente quando ha iniziato nel mondo della musica più di tre decenni fa.

Nell’articolo, Albareda ha espresso le profonde emozioni provate ascoltando la registrazione audio della performance di Cruz: “Non solo la qualità della registrazione era eccellente, ma conteneva anche canzoni di successo come ‘Quimbara’.”

Così ebbe inizio il processo durato quasi un anno da parte di Albareda per restaurare e rimasterizzare il suono dell’album, la seconda registrazione dal vivo della leggendaria artista pubblicata dopo la sua morte.

Celia interagisce con i suoi fan

Oltre ad essere una registrazione rara, “100 Years of Sugar” è unica perché presenta Celia Cruz che si esibisce in un luogo relativamente piccolo (per circa 1.000 persone) e descrive anche le sue interazioni con i suoi follower in modo ravvicinato e personale. .

Foto d’archivio della cantante cubana Celia Cruz. EFE/Paco Torrente

L’uscita include anche un cofanetto da collezione in edizione limitata contenente un coffee table book e foto esclusive di Cruise, conosciuto in tutto il mondo per aver spesso gridato “Sugar!”.

Questa iniziativa di registrazione segnerà l’inizio della celebrazione del centenario della sua nascita, che proseguirà fino al 2025.

Moneta per Celia

Come parte della celebrazione, il volto di Cruz apparirà nel suo quartiere. La Zecca degli Stati Uniti ha dedicato a Cruz uno dei quarti di una serie chiamata “American Women’s Quarters”, la cui pubblicazione è iniziata nel 2022 e continuerà fino al 2025. Onora il progresso e il contributo delle donne. nazione.

La “Regina della Salsa” ha portato la sua musica nel mondo con Fania Stars, guadagnando innumerevoli premi, tra cui numerosi dischi di platino e d’oro, tre Grammy Awards, quattro Latin Grammy Awards, la Presidential Medal of Arts e una stella sulla Hollywood Walk. Popolare.

Celia Caridad Cruz Alfonso è nata il 21 ottobre 1921 a Cuba ed è morta il 16 luglio 2003 negli Stati Uniti, vittima di cancro.