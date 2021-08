Hanno rapinato una casa a Miami-Dade che era in ristrutturazione

Allo stesso modo, ha dichiarato che ora non si fida della sicurezza della regione e vuole arrestare i responsabili. “Vogliamo solo che qualcuno paghi per questo. Non si tratta di qualcos’altro, ma della sicurezza della comunità”.

“Ci hanno davvero ingannato”, ha detto. “Entrando, è scomparso tutto. È completamente scomparso”, ha aggiunto. Quando lui e la sua famiglia tornarono a casa, si rese conto che erano entrati in casa sua.

La vittima, che era in vacanza con la sua famiglia, ha spiegato: “Abbiamo appena cambiato tutti i nostri apparecchi di illuminazione, l’ultimo impianto idraulico per le finiture, i servizi igienici, tutti i nostri elettrodomestici, il nostro forno, la nostra lavastoviglie”.

I presunti ladri si sono fatti strada all’interno prima di eseguire il backup di un camion rubato per prendere tutto ciò di valore.

Nelle prime ore di giovedì, due ladri hanno rapinato una casa in ristrutturazione nel nord-ovest della contea di Miami-Dade Mentre i padroni di casa erano fuori città.

