Hanno scoperto tre Lamborghini Miura abbandonate in un magazzino a Los Angeles

Sebbene queste auto parcheggiate in un magazzino siano coperte di polvere, potrebbero valere milioni (RM Sotheby’s)

In un capannone coperto di polvere e dimenticato per decennitre rarissimi esemplari di Lamborghini Miurala prima supercar del marchio italiano. La sorpresa della scoperta non risiede solo nell’abbandono di questi veicoli, ma anche nel loro valore storico ed economico: Ognuno di loro potrebbe essere venduto all’asta per 1 milione di dollari. Questi sono i modelli del 1967, 1968 e 1969 che attendono un collezionista appassionato e intraprendente disposto a riportarli al loro splendore originale.

IL Lamborghini Miurascoperto in una misteriosa discarica di Los Angeles, ha un significato unico nella storia degli sport motoristici. Considerata da molti la prima supercar moderna, la Miura fu il suo debutto Ferruccio Lamborghini Nel mondo delle auto ad alte prestazioni, è un elemento essenziale nella creazione dell’eredità di un marchio. Ognuno di questi veicoli ha un design esclusivo e un motore V12 da 4.0 litri e 350 cavalli, caratteristiche che li hanno resi un gioiello di ingegneria e un oggetto ricercato dai collezionisti di tutto il mondo.

Lanciato nel 1966, è stato il primo grande progetto di Ferruccio Lamborghiniimprenditore di successo, prima di dedicarsi al settore automobilistico, si concentrò sulla produzione di trattori, sistemi di riscaldamento e condizionatori. La Miura è diventata il simbolo dell’ambizione di Lamborghini di competere con marchi come Ferrari e rivoluzionare il mondo degli sport motoristici.

La Miura è stata progettata da un team di giovani ingegneri e designer Lamborghini che hanno creato un design audace e una tecnologia che rompeva gli schemi per l’epoca. Questa supercar a motore centrale trasversale V12 da 4 litri, con una potenza iniziale di 350 cavalli, è stata pioniera nel coniugare alte prestazioni con un look elegante, grazie al lavoro di… Carrozzeria Bertone.

Nota per il suo design aerodinamico, le linee eleganti e le prestazioni eccezionali, la Miura si è guadagnata un posto nella storia come la prima supercar moderna. Ad oggi, rimangono un tesoro da collezione per il loro significato storico, il design innovativo e la capacità di creare tendenze. Nel corso degli anni ne furono prodotte solo 764 unità, rendendola un modello esclusivo e molto ricercato nel mercato delle auto d’epoca.

Questa vettura non si distingueva solo per la sua ingegneria e il design; È diventato anche un’icona culturale. Miura è apparsa in non meno di 43 film ed è stata l’ispirazione vocale per canzoni come “Panama” del cantante. Van HalenDove è stato registrato il suo ruggito gutturale per la traccia. Fin dal suo debutto, la Miura è stata una star, guadagnandosi un seguito tra celebrità e appassionati di auto, e consolidando il suo posto come uno dei modelli più iconici dell’industria automobilistica.

Le tre Lamborghini Miura ritrovate di recente facevano parte della collezione privata di Rudy Klein (RM Sotheby’s)

Le tre Lamborghini Miura ritrovate di recente facevano parte della collezione privata di Rudi Kleinun collezionista che conservava la sua flotta di veicoli in una misteriosa discarica in… Los Angeles, U.S.A.. A differenza di altri appassionati che desiderano esporre le proprie auto, Klein ha mantenuto segreta la sua collezioneImpilare auto come collezionare francobolli. La collezione comprendeva non solo le tre vetture Miura, ma anche altre auto di lusso come Ferrari, Aston Martin E altri marchi esotici, che raccolgono polvere e restano per anni lontani dai radar di collezionisti e altri collezionisti.

Casa d’aste RM Sotheby’sLa collezione Klein era quasi leggendaria negli ambienti esclusivi, notò il responsabile dell’organizzazione della vendita dei veicoli. Sebbene poche persone sapessero della sua esatta esistenza, circolavano voci che ne indicavano il contenuto e il valore. Dopo la morte di Klein nel 2001, queste auto furono immagazzinate senza che nessuno se ne preoccupasse.fino a poco tempo fa si è deciso di metterlo in vendita e riportarlo alla ribalta.

Ritiro veicoli Rudy Kleincompresi i tre rari Lamborghini MiuraVerrà venduto all’asta pubblica RM Sotheby’s Il 26 ottobre. Questo evento ha generato grandi aspettative nel mondo del motorsport, non solo per il potenziale valore delle vetture Lamborghini, ma anche per le altre auto di lusso che verranno offerte, rendendo questa asta una delle più importanti dell’anno.

Tra i veicoli più importanti dell’asta ci sono Mercedes Benz 300 SL “lega” ad ala di gabbiano. Dal 1956 è considerata l’auto più preziosa mai realizzata. Questo modello iconico, anche coperto di polvere e graffi dovuti a una collisione a bassa velocità con un carrello elevatore Klein, potrebbe essere venduto per una stima compresa tra 4,5 e 6 milioni di dollari. Altri modelli degni di nota includono A Coupé speciale Mercedes-Benz 500K “Caraciola”. Dal 1935, prodotto da Sindelfingenun prototipo unico Rubinetto ISO Spider misura A3/L Dal 1964 lo progettò BertoneE raro Horch 855 Roadster speciale Dal 1939 prodotto da Glaser.

Ma, Le tre Lamborghini Miura hanno una storia e un valore affettivo speciale che le rende al centro dell’attenzione Per molti appassionati di supercar. Queste vetture, considerate leader nella loro categoria, si propongono come una sfida di restauro, ma anche un’opportunità unica per i collezionisti disposti a investire per riportarle al loro splendore originale.

Ognuna delle tre Lamborghini Miura della collezione Rudy Klein ha una sua storia e un suo valore (RM Sotheby’s)

Ognuno dei tre Lamborghini Miura Trovato in collezione Rudy Klein Ha una sua storia, caratteristiche uniche e un grande valore potenziale all’asta. Di seguito il dettaglio delle caratteristiche di ciascun veicolo:

Lamborghini Miura P400 del 1968 : Questa è la Miura più costosa all’asta, con un prezzo di partenza di 500.000 dollari. Ha un corpo progettato da lui Bertone È ricoperto da strati di vernice verde brillante. Questo è il numero 159 dei 275 esemplari costruiti di questo modello. Anche se c’è una grossa ammaccatura sulla portiera del lato conducente, le sue condizioni generali riflettono la sua lunga permanenza in magazzino. Una caratteristica interessante è che è stato registrato come “Mr. Zampolli” nel 1968, facendo ipotizzare che potesse appartenere a Claudio Zampoli ingegnere e collaudatore della Lamborghini.

Lamborghini Miura P400S del 1969 : Anche questo modello progettato da Bertone conserva la vernice blu originale e monta un motore V12 simile alla prima Miura, ma con 370 CV (20 in più rispetto alla versione iniziale). L’auto è rimasta in deposito dal 1978, il che significa che l’ultima volta che ha visto la luce del sole è stata più di 40 anni fa. Anche se manca la cassa a conchiglia e la piastra dei bassi, questa Miura P400 S è comunque un progetto ideale per l’appassionato restauratore, poiché il suo valore restaurato può superare di gran lunga il prezzo d’asta attuale.

Lamborghini Miura P400 del 1967: Questo pezzo, dipinto di rosso e disegnato anch’esso da Bertone, è il più antico delle tre Miura e si prevede che sarà venduto tra i 350.000 e i 450.000 dollari. Sebbene sia la 53a Miura costruita, mancano i componenti chiave: un motore e un cambio, che sono parti essenziali e costose da rendere pratiche. Il suo telaio, noto come “Slim Design”, è costruito in acciaio spesso 0,9 pollici, anziché lo spessore standard di 1,0 pollici utilizzato nei modelli successivi. Originariamente rifinita in “Giallo” (giallo in italiano), si spera che il suo futuro proprietario decida di riportarla al suo colore originale.

Questi esempi, sebbene in condizioni imperfette dopo decenni di abbandono, hanno il potenziale per imporre prezzi significativamente elevati dopo un attento restauro. secondo RM Sotheby’sI valori attesi, ovvero la casa d’aste incaricata di venderle, oscillano tra i 400.000 e i 700.000 dollari per ciascuna Miura, cifra che potrà raddoppiare dopo un restauro di qualità che riporti queste supercar allo splendore originario.

Questo processo di restauro Lamborghini Miura Non è per principianti. Le vetture presentano una serie di sfide tra cui la riparazione della carrozzeria, il ripristino delle parti originali, nonché la possibilità di ricostruire componenti essenziali come il motore e il cambio, soprattutto nel caso della Miura del 1967, che manca di questi elementi. Per i collezionisti disposti a investire non solo denaro, ma anche tempo e competenza nel restauro, la ricompensa può essere enorme, sia finanziariamente che emotivamente, nel riportare in vita questi veicoli leggendari.

Come conferma Gente di curryspecializzato RM Sotheby’sOgnuno di questi veicoli richiede un collezionista coraggioso disposto ad intraprendere un restauro completo, ma la soddisfazione di riportarli al loro “antico splendore” e il potenziale ritorno finanziario li rendono un progetto molto interessante. Una volta restaurate, queste Lamborghini Miura potranno emergere dal loro attuale stato di “bozzolo polveroso” come maestose farfalle reali, per conquistare ancora una volta le strade e i cuori degli amanti delle auto d’epoca.