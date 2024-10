Hanno scoperto un pianeta in orbita attorno alla stella di Barnard, che è il più vicino al Sole

Un team internazionale di astronomi ha scoperto un esopianeta con una massa almeno pari alla metà di quella di Venere in orbita attorno alla Stella di Barnard, la più vicina al nostro Sole. Gli scienziati non escludono l’esistenza di altri tre esopianeti in altre orbite della stella.

Situata a soli sei anni luce di distanza, Barnard è la stella singola più vicina a noi, la più veloce nel cielo notturno e il secondo sistema stellare più vicino nelle vicinanze, dopo l’ammasso di tre stelle Alpha Centauri.

A causa della sua vicinanza, questa stella è un obiettivo primario nella ricerca di esopianeti simili alla Terra, ma dal 2018, quando un team di astronomi ha scoperto una super-Terra in orbita attorno a Barnard, nessun altro pianeta è stato scoperto nella sua orbita.

Questo esopianeta, una Terra gigante con una massa tre volte quella terrestre e un’orbita di circa 233 giorni, ha caratteristiche che rendono la vita come la conosciamo inabitabile.

Alejandro Suarez Mascareño spiega nelle sue dichiarazioni che il nuovo pianeta extrasolare, scoperto con l’aiuto del Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) in Cile, è “completamente diverso” ma non adatto a ospitare la vita. A EFE, ricercatore dell’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie (IAC) e coautore dello studio.

I dettagli del nuovo pianeta, chiamato Barnard b, sono stati pubblicati martedì in un articolo sulla rivista Astronomy & Astrophysics e sono il risultato di osservazioni effettuate negli ultimi cinque anni.

“Anche se ci è voluto molto tempo, eravamo sempre sicuri di poter trovare qualcosa”, afferma Jonay Gonzalez Hernandez, ricercatore presso IAC e autore principale dell’articolo.

Il team stava cercando segni di possibili esopianeti all’interno della zona abitabile o temperata della stella di Barnard, l’intervallo in cui può esistere acqua liquida sulla superficie del pianeta.

Spesso la comunità astronomica si concentra sullo studio delle nane rosse (come Barnard) perché i pianeti rocciosi di piccola massa sono più facili da individuare nel loro ambiente, il che è più complicato se parliamo di stelle più grandi, simili al Sole.

Il nuovo esopianeta, Barnard B, è 20 volte più vicino alla stella di Barnard di quanto lo sia Mercurio al Sole, “ha una temperatura superficiale di circa 125 gradi Celsius e un periodo orbitale di 3,15 giorni terrestri”, spiega Suarez Mascareno.

Barnard b è uno degli esopianeti di massa più bassa conosciuti e uno dei pochi conosciuti con una massa inferiore a quella della Terra. “Ma il pianeta è molto vicino alla stella ospite”, aggiunge Gonzalez Hernandez.

“Anche se la stella è circa 2.500 gradi più fredda del nostro Sole, è troppo calda per sostenere l’acqua liquida sulla superficie del pianeta”, conclude l’autore principale.

Per fare questo studio, il team ha utilizzato ESPRESSO, uno strumento ad alta risoluzione che misura l’oscillazione di una stella causata dall’attrazione gravitazionale di uno o più pianeti che le orbitano attorno.

Gli astronomi sfruttano questo effetto per misurare con sorprendente precisione i cambiamenti nella velocità della stella dovuti alla presenza di un pianeta extrasolare in orbita attorno ad essa.

La scoperta di Barnard B è stata confermata anche dai dati di altri strumenti specializzati anche nella ricerca di esopianeti: HARPS, presso l’Osservatorio di La Silla dell’Osservatorio Europeo Australe, HARPS-N e CARMENES.

Tuttavia, i nuovi dati non hanno confermato l’esistenza dell’esopianeta gigante segnalato nel 2018. “Non siamo stati in grado di confermarne l’esistenza, e infatti, il consenso generale in questo momento è che questo esopianeta non può esistere”. Suarez Mascaréno all’EFE.

“Ma crediamo che la stella di Barnard possa avere fino a tre altri esopianeti in orbita attorno ad essa, anche se finora abbiamo solo indicazioni che non possiamo confermare”, sottolinea il ricercatore della IAC.

Per questo dovremo continuare a osservare la Stella di Barnard, “ma la scoperta di questo pianeta, insieme ad altre scoperte precedenti come Proxima b e d, mostra che il nostro cortile cosmico è pieno di pianeti di piccola massa”, sottolinea il ricercatore.

Il Very Large Telescope dell’Osservatorio Europeo Australe, attualmente in costruzione, ospiterà lo strumento ANDES che consentirà alla comunità scientifica di scoprire altri piccoli pianeti rocciosi nella zona temperata attorno alle stelle vicine e studiare la composizione delle loro atmosfere.