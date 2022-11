Hanno scoperto un raro buco nero che potrebbe essere il seme dei loro formidabili “cugini”

Tutti i buchi neri Non sono la stessa cosa: ce ne sono di “piccoli”, appena cinque volte più grandi del nostro Sole; C’è un altro gigante chiamato enorme, con masse di milioni di soli. Ma la graduatoria non finisce qui: c’è un altro argomento difficile da individuare e di cui i candidati sono pochi. Ora, i ricercatori del progetto L’esperienza della supernova di Young (YSE), una collaborazione di astronomi alla ricerca principalmente di stelle che esplodono alla fine della loro vita (supernovae), ha appena aggiunto alla lista un altro potenziale wormhole di massa intermedia che, inoltre, è molto speciale: la sua ‘fame’ è estremamente vorace Mangia una stella e getta dietro di sé le sue briciole luminose. I risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista ‘astronomia naturale“.

usando Osservatorio Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), con sede alle Hawaii, il team ha potuto osservare la stessa parte di cielo ogni pochi giorni; La speranza era un’esplosione di una supernova nelle prime ore o giorni dopo il verificarsi del fenomeno astronomico.

Ma nel giugno 2020 hanno scoperto qualcosa di inaspettato nei loro dati: un oggetto che si illumina rapidamente in una galassia nana a circa un miliardo di anni luce di distanza. “Siamo stati molto, molto fortunati”, spiega. Carlotta Angus dell’Università di Copenaghen e primo autore dello studio. Dopo questa insolita scoperta, continuarono ad osservare la cosa nominata nel 2020neh, nei prossimi giorni e settimane, non solo con Pan-STARRS, ma anche con altri osservatori a terra e persino con il telescopio spaziale Hubble. La curva di luce, il modo in cui la sua luminosità cambia nel tempo, ha raggiunto il picco dopo poco più di 13 giorni. Poi iniziò il lento e prolungato affievolirsi della sua luminosità.

stella di spaghetti



La forma della curva di luce e le caratteristiche dello spettro luminoso non corrispondono a quelle di una supernova; Sembrava più un evento di perturbazione delle maree (TDE), un fenomeno che si verifica quando una stella si avvicina all’orizzonte degli eventi di un buco nero e la gravità della “bestia” è così forte che una parte della materia della stella è attratta dalla sua centro. , CausandomaccheroniLa stella e l’arco di luce brillante.

Tuttavia, l’AT 2020neh ha riservato più sorprese: ha raggiunto la sua luminosità massima più del doppio di una tipica luminosità TDE. I teorici che rappresentano questi fenomeni prevedono che i buchi neri più piccoli producano TDE in rapido aumento. Utilizzando tali modelli, il team ha calcolato che la curva di luce di questo buco potrebbe essere causata da un buco nero con a Messa tra 100.000 e 1 milione di soli. Tuttavia, ci sono ancora pochissime informazioni su questi eventi.

È il seme di un buco nero supermassiccio?



Gli astronomi ritengono che la maggior parte delle galassie di dimensioni normali, come la Via Lattea, abbiano un buco nero supermassiccio al centro. Ma ci sono altri buchi più piccoli, come quelli in AT 2020neh, per i quali si discute ancora se ci siano buchi neri di massa intermedia come quelli scoperti nei loro centri, che potrebbero essere la prova che questi oggetti sono effettivamente di massa intermedia che lo sono. Nulla le sfugge, nemmeno la luce, sarà una specie di “seme” da cui crescerà la supermassa.

Indipendentemente da ciò, osserva il team, trovare TDE di medie dimensioni potrebbe essere un nuovo modo per trovare l’elusivo. Buchi neri di media massa. E se riescono a trovare un campione sufficientemente grande, possono studiare se i buchi centrali stanno crescendo alla stessa velocità della galassia, come fanno i loro “cugini” supermassicci.

Se questa ipotesi vale per tutti, sosterrebbe la teoria secondo cui le galassie crescono fondendosi tra loro, piuttosto che nascere da una singola gigantesca nuvola di polvere cosmica. I prossimi osservatori terrestri imminenti, come Vera C Robin In Cile, ovvero il recentemente rilasciato James Webb, potrà puntare più precisamente verso questi buchi neri “sfuggenti”.