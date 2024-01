Hanno trovato il più grande tempio di culto imperiale d'Italia risalente al IV secolo d.C

Professore di Storia alla St. Louis University, Douglas BoyneUn team di archeologi ha annunciato di averlo riportato alla luce Antico tempio romano Fornisce dati significativi sulla transizione sociale dagli dei pagani al cristianesimo all'interno dell'Impero Romano: “Secondo le iscrizioni, abbiamo trovato tre pareti di una struttura monumentale appartenente a un tempio romano. Epoca costantiniana», ha detto l'esperto durante l'incontro annuale dell'Istituto Archeologico degli Stati Uniti.

Situato a Spello, un comune italiano collinare in provincia di Perugia (regione Umbria), il tempio “risale al IV secolo d.C. e costituirebbe un'aggiunta significativa al paesaggio di questa regione d'Italia”, ha aggiunto Boin. La scoperta “ci aiuterà a comprendere la città antica, il suo paesaggio urbano e la società del tardo impero romano. mostra la continuità tra il mondo pagano classico e il mondo romano paleocristiano, Aspetti spesso oscurati o omessi dalle narrazioni storiche comuni.

“Le cose non cambiano da un giorno all'altro”

La St. Louis University ha descritto il professor Bowen come la scelta della città Errore di ortografia Sulla base di una lettera del IV secolo scritta dall'imperatore Costantino, permise che nella sua città si celebrasse una festa religiosa. Ad una condizione. Dovettero costruire un tempio in onore della famiglia Flavia, i divini antenati di Costantino e li venerano. Mostra quanto fosse multiculturale la società romana dell’epoca.

“C'era una cosa notevole Continuità religiosa tra il mondo romano e quello paleocristiano. “Le cose non sono cambiate da un giorno all'altro”, ha spiegato il medico storico. D'altra parte, ha riconosciuto l'esistenza di spazi fisici e religiosi associati a questa pratica prima di inventarla. Culto tardo imperiale (Saluti rivolti a coloro eletti come dei dopo la morte di alcuni imperatori).

“Ma a causa dell'iscrizione e del riferimento a un tempio, Spello offre il potenziale più entusiasmante per un'importante scoperta di un culto imperiale sotto un sovrano cristiano.” Costantino fu il primo imperatore romano Al cristianesimo dovrebbe essere data la libertà di cultoLa persecuzione dei cristiani finì al punto che essi divennero la religione dominante dell'Impero Romano insieme a tutte le altre religioni.

Coesistenza di paganesimo e cristianesimo

L'esperto ha chiesto di ottenere immagini del sottosuolo per determinare se ci sono possibili rovine sotto la superficie e per trovare un posto dove iniziare gli scavi. Dopo settimane di attesa, l'ha ottenuto Immagini in cui è possibile vedere la struttura del tempio.

Con molta attenzione, la squadra ha scavato nel terreno finché non ha trovato due muri laterali. Ulteriori scavi hanno rivelato ciò che Bowen credeva fosse il caso Pareti interne del tempio. Boin definisce immediatamente il tempio “la più grande testimonianza del culto imperiale sia nell'Italia del IV secolo che nel tardo Impero Romano”.

Dipinto di Rubens dell'inizio del XVII secolo raffigurante la conversione di Costantino al cristianesimo

Con questa scoperta Boin può ora dimostrare come i cambiamenti sociali dell'epoca progredissero molto lentamente: “Questo edificio, in modo molto radicale, ce lo mostra. La capacità di resistenza delle tradizioni pagane Era presente per secoli prima dell’ascesa del cristianesimo e mostra come gli imperatori romani continuassero a negoziare i propri valori, le proprie speranze e i propri sogni per il futuro dell’imperatore e dell’impero senza lacerare o seppellire il passato. ” conclude.

Nonostante Costantino Il primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo, sarebbero passati altri 70 anni prima che il cristianesimo diventasse la religione ufficiale dell'Impero Romano sotto l'imperatore Teodosio. Ancora a quei tempi Erano necessari molti cambiamenti graduali e concreti Quindi le persone che adoravano gli dei pagani si convertivano al cristianesimo.

E ritiene che “qualsiasi studio sul culto imperiale nell'Impero Romano del IV secolo debba tenere conto di questo tempio”.Questa è una scoperta incredibile».