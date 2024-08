Hanno trovato un elemento mancante nel codice interno di Bloodborne

Bloodborne continua a far parlare di sé a quasi dieci anni dalla sua uscita

Bloodborne è rilasciato esclusivamente per PS4

From Software è uno studio che in questi anni è riuscito a stupire un gran numero di utenti grazie ad esso I loro progetti e videogiochi Che sono stati nominati nella maggior parte dei casi per un premio GOTY e hanno vinto questo premio due volte. In effetti, ci sono molti che stanno cominciando a chiedersi se sia così Shadow of the Erdtree dovrebbe ricevere questo premio Nonostante sia un DLC, però, il fatto è che ha tutti i voti per essere tra i nominati.

In ogni caso, va detto che grazie a questo contenuto scaricabile (DLC), la febbre di Bloodborne è rinata grazie alla presenza di alcuni nemici in questo titolo, il che ha portato non poche persone a tornare a godersi questo gioco. titolo, che è caratterizzato da Rimani bloccato su PS4 Senza più versioni, nemmeno una per PC, è una delle versioni più richieste dai seguaci del software.

Bloodborne presenta una spada e uno scudo che non sono stati utilizzati nella versione finale del gioco

Secondo questa ipotesi, un utente Reddit noto come fromsoftserve ha recentemente condiviso sul suo profilo una scoperta fatta mentre indagava sui dati interni del gioco, in particolare Nei file dei personaggi,scopri qui quello là Una spada e uno scudo che non furono mai usati nella versione finale di Bloodborne.

Va notato che il motivo dell’eliminazione di questo contenuto è sconosciuto, anche se la realtà lo dice Ci sono molti elementi del gioco che non sono stati inclusi nella versione finalepoiché è ridotto a dati interni e spazzatura che non sono stati eliminati dal codice. Puoi dargli un’occhiata qui sotto:

Per capriccio ho esaminato i file dei personaggi di Bloodborne e ho deciso di estrarre c9991. Come osi non darmi quella spada e quello scudo in Bloodborne, Miyazaki. Pensavo generasse negatività, eh? Molto divertente pic.twitter.com/hgYXKJJ8Y5 —Minsoft Surf (@Minsoft Surf) 21 agosto 2024

Per il resto va detto che, per quanto possibile, Bloodborne rimane un’esclusiva PS4ma puoi giocare con la PS5 grazie alla retrocompatibilità della console, ma senza i vantaggi che offre di serie. Tuttavia, ci sono sempre più voci sul lancio della versione next-gen, che vedremo se finiranno con il meme secondo cui non esisterà una versione PC di Bloodborne.

