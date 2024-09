Hanno trovato un modo per generare energia infinita. È una scoperta che potrebbe cambiare tutto per sempre.

Il Massachusetts Institute of Technology di Boston ha scoperto un nuovo stato ultra efficiente per gli elettroni a temperature estremamente fredde

L’energia del futuro è oggi una delle questioni più incerte

Energia infinita Questo è sempre stato uno dei grandi obiettivi dell’umanità, soprattutto in tempi in cui la domanda globale di energia sta aumentando drammaticamente. Pertanto, questa nuova scoperta avvenuta in… Simbolo del MIT nel Massachusettsdove l’hanno scoperto Gli elettroni sono mantenuti in uno “stato limite” Che non genera resistenza in condizioni di freddo estremo, ha suscitato l’interesse di gente del posto e stranieri perché è una novità accattivante.

Gli elettroni freddi si muovono senza resistenza

Questa ricerca del Massachusetts Institute of Technology, Pubblicato da loro stessiAppare Nuovo Scopri questo “caso specifico” A temperature molto fredde, gli atomi sono in grado di muoversi attraverso l’oceano energetico senza produrre alcun tipo di attrito nel processo. Ciò significa che questa energia viene trasportata in modo molto efficiente da un punto all’altro, Riducendo così il costo dello scambio energetico Al valore più basso possibile.

Al momento, con le sofisticate risorse di cui dispone il MIT per questo tipo di test, non possono farlo Mantieni questo stato per alcuni millisecondiMa a poco a poco continueranno a lavorare affinché questo “stato finito” degli atomi possa essere replicato su scala sempre più grande, potendo così proporre Potenziale utilizzo nella vita quotidiana Dal mondo. Naturalmente, questo obiettivo è ancora molto lontano e questi sviluppi richiederanno molte ricerche, prove ed errori.

Energia infinita e superconduttori

Si può dire che ci sono due strade da cercare quando si cerca l’obiettivo dell’energia infinita o “ultra efficiente”. In questa occasione, influisce direttamente sul lavoro Comportamento quantistico degli atomi E come possono trasferire energia, ma funzionano anche in parallelo Cerca connettori elettrici In grado di ridurre al massimo la resistenza generata da questi stessi materiali. Questo secondo percorso è un percorso Alla ricerca del superconduttore perfetto.

In effetti, l’anno scorso c’era molta eccitazione attorno all’ipotetica creazione di un superconduttore a prezzi accessibili, ma alla fine i risultati finali non hanno soddisfatto le aspettative generate dalle aspettative. Per questo motivo, i laboratori di tutto il mondo continuano oggi a lavorare con l’obiettivo di trovare un potenziale superconduttore in grado di cambiare il mondo attraverso un trasporto efficiente dei superconduttori.

