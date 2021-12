Harry Potter ha aperto il suo locale per i fan con il suo segmento “Hogwarts House Tournament”.

Novembre è stato circa un mese per celebrare i 20 anni dalla prima di “Harry Potter e la pietra filosofale”. Questo è stato l’inizio di un’epopea che si è mossa nei cinema solo per $ 8000 milioni in tutto il mondo. Ma dicembre non è lontano, al contrario, Harry Potter è diventato un marchio di fabbrica e il mondo magico di JK Rowling, che include fan di tutte le età, è stato riunito per la prima volta nella produzione.

Ecco perché HBO Max e Cartoon Network hanno appena presentato “Harry Potter e il Torneo della Casa di Hogwarts”, una miniserie in quattro parti che ha cercato di attirare i più grandi fan della saga nel mondo, che ora hanno la possibilità di lanciare Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde per un ottimo drink. .

Questo è un formato completamente nuovo per chiunque si senta un esperto del mondo di Harry Potter. Il mondo dei maghi ha chiaramente film, che sono anche integrati da “Animali fantastici” e libri che sono stati un successo nei negozi dagli anni ’90.

Ma ora, come se fosse un reality show, i seguaci della saga possono vedere come altri fan competono tra loro per vedere chi è “più informato”.

La partita di Grifondoro contro Tassorosso è già stata trasmessa questa settimana, il 15 dicembre seguono Corvonero contro Serpeverde; Poi hanno finito la coppa il 22 e il 29 del mese.