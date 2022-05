Havana World Music da Cuba suggerisce una miscela di lingue e suoni

In dichiarazioni a Prensa Latina, la cantante e direttore artistico Eme Alfonso ha voluto dire che questa settima edizione riassume le performance e i numeri previsti per il 2020 e il 2021, un cartellone pubblicitario interrotto dalla crisi pandemica globale a seguito della pandemia di Covid-19.

Ha detto che gli ospiti selezionati appartengono per lo più alla produzione musicale del paese, che si distingue anche per il prestigio e la forza delle loro opere, sebbene il festival riunisca talenti in questo aspetto artistico popolare in altre regioni del mondo.

L’elenco dei partecipanti stranieri include un rappresentante del reggae tuki dalla Germania; Bim Boom Balaton progetto dall’Italia. il chitarrista Wesley dal Canada; Il cantautore e chitarrista colombiano Mateo, con sede a Montreal; Rommel, artista e produttore brasiliano, è famoso per il suo talento e la sua versatilità.

“HWM è una tabula rasa per creare qualcosa di unico”, ha detto Alfonso del festival, sponsorizzato dalla Records and Music Company, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Conservatorio di musica cubano.

Oltre agli artisti Matteo e Rommel, questa domenica il programma include cantanti e gruppi nazionali come The Real Project, Héctor Tellez Jr. e Carlos Varela e Da Le Havana, e dalla FAC la proposta include le squadre vincitrici della competizione Primera Base (2020-2021).

L’idea del festival è nata nel 2013 grazie alla convergenza di un gruppo di amici con esperienza nella gestione culturale e nella cooperazione internazionale, e mesi dopo, nel febbraio 2014, si è tenuta la sua prima edizione presso lo stadio di baseball del José Antonio Echeverria Center, a davanti al fairway dell’Avana.

