HBO annuncia la premiere della terza stagione di Barry

La serie, che racconta la storia di un mercenario diventato attore, tornerà presto. Barry Tornerà per la prima volta dal 2019 questo autunno.

La commedia nera andrà in onda la sua terza stagione di otto episodi e sarà presentata in anteprima domenica 24 aprile. Il che significa che le lezioni di Barry occuperanno la giornata che sta attualmente utilizzando trance su HBO, una volta terminata la sua stagione.

La nuova stagione di Barry restituirà tutti i membri del cast, inclusi Henry Winkler, Stephen Root, Anthony Carrigan, Sarah Goldberg e Bill Hyder Chi interpreta il personaggio principale. Fai attenzione agli spoiler, perché ricapitoliamo come è finito Barry nella seconda stagione.

La serie si conclude con un cliffhanger quando l’insegnante di recitazione di Barry, Jane, si rende conto che il suo studente era responsabile dell’omicidio di Janice, la sua compagna di classe. Le nuove foto mostrano Barry arruffato di fronte a Jane, che è scettica sulla storia del protagonista.

In un’altra foto, Nohu Hank, un membro della mafia cecena, è mostrato in una stanza con le impronte di filmati di sicurezza davanti a lui. La scorsa stagione, Barry ha fatto del suo meglio per risolvere i problemi, ma sembra che alcune cose lo appesantiscono ancora.

La nuova stagione vedrà l’uomo in pensione volersi concentrare maggiormente sulla recitazione, ma farà fatica ad allontanarsi del tutto dagli inferi.

Guarda le foto della nuova stagione qui sotto:

La terza stagione di Barry arriva giovedì 24 aprile su HBO.