HBO Max Scarica Batman: la serie animata che celebra il Batman Day

celebrare Batman Buona giornata HBO Max delizierà i suoi milioni di fan scaricando tutti i suoi episodi Batman: la serie animata, la serie epica in cui l’infanzia degli anni Novanta si avvicinava all’eroe di Gotham City.

Sabato 18 settembre, come vuole la tradizione, si celebrerà il Batman Day E questa sarà la data in cui finalmente avremo la serie animata di Batman Con due stagioni e 85 capitoli a portata di mano dei nostri dispositivi preferiti.

Oltre all’animazione classica, HBO Max aggiungerà il film Scooby-Doo e Pamman: il coraggioso e l’audace Verrà rilasciato un set di cartoni animati di Batman non classificati.

Io e te e le nuove versioni di #HBOMax Per guardare tutto il weekend… non so, pensaci. ? pic.twitter.com/tfMSBm9Q70

– HBO Max Latinoamerica. (HBOMaxLA) 17 settembre 2021