Hector Dier: “Sergio Massa è colui che meglio rappresenta lo spazio per andare passo dopo passo, al girone di andata e al governo”

Nell’incertezza sui potenziali candidati che il partito al governo presenterà per competere alle prossime elezioni presidenziali, Ettore Dyerche è uno dei segretari generali della Federazione generale dei lavoratori, lo ha confermato Sergio Massa “Rappresenta al meglio lo spazio per andare a STEP, al primo turno e al governo”.

Pur essendo cauto nell’esprimere il giudizio di “rispetto e responsabilità” che il ruolo che occupa in sindacato gli impone, il dirigente sindacale ha sottolineato che il ministro dell’Economia “ha dimostrato di assumersi la responsabilità di più di un momento di difficoltà da quando Paese.”

Preferisce ancora restare ministro, non candidato, e anche quello Parla della loro responsabilità e impegno Per quello che fa, per il lavoro che ha e per il momento in cui viviamo”, ha spiegato.

Durante un’intervista con il giornalista Ivan Shargrodsky sul programma la fine della metaforaprecedentemente rilasciato radio con te Il sabato a mezzogiorno il dirigente sindacale ha chiarito di non voler “concepire nomine quando la realtà rappresenta anche una grandissima molteplicità di lavoratori che meritano ancora un grande dibattito sul futuro”.

Sergio Massa non ha ancora confermato se si candiderà alla presidenza

“Alberto ha preso la decisione di non ricandidarsi, lo ha detto anche Cristina e credo che lo abbia un po’ ribadito giovedì, che almeno non si sarebbe (candidata) alla presidenza, e mi sembra che Sergio sta in qualche modo sintetizzando uno sguardo collettivo In questo senso, certo, stiamo lavorando molto con lui, dando priorità ai giorni di amministrazione, ma vale anche la pena che oggi abbia accentrato un po’ la funzione del governo.

Alla domanda immediata se Massa fosse il candidato che avrebbe sostenuto in uno stage finale per il partito al governo, Dyer ha risposto: “Penso che nel momento in cui ci troviamo, dobbiamo costruire i compagni e le compagne che meglio ci rappresentano”. , In questo caso Sergio mostra chiaramente di essere colui che meglio rappresenta lo spazio collettivo del Frente de Todos per andare al passo, al primo turno e al governoNon ho dubbi che la penso così ”, specifica.

Il Segretario Generale del Sindacato, invece, riferendosi all’atto che la CGT compirà martedì prossimo per celebrare il Primo Maggio, ha spiegato che il leader del Fronte del Rinnovamento lo ha ringraziato per averlo invitato all’evento, ma ha preferito non partecipare. Perché deve lavorare a «una grande discussione con il Fondo (monetario internazionale), non solo per generare un anticipo rispetto a quanto pattuito, ma sull’uso di quei soldi e sull’annullamento degli obiettivi perché l’economia del Paese e il mondo sono cambiati .”

“Pertanto, ha un lavoro più che importante e mi sembra che quegli obiettivi, sì o sì, debbano essere gestiti per aggiustarlo, altrimenti avremo seri problemi di crescita e sviluppo, non solo in questo periodo, ma in futuro anche», concluse Dyer.

Infine, il sindacato ha detto di aver recentemente incontrato il responsabile del portafoglio economico per congratularsi con lui per la “fermezza con cui ha agito per fermare il mercato” quando il dollaro ha iniziato a salire pochi giorni fa, ma ha chiesto che ci fosse “la stessa fermezza in modo che non ci sia speculazione sui prezzi, perché l’offerta di merci, soprattutto per il consumo di massa, è molto limitata e ci sono 10 o 15 società che gestiscono il valore dei prodotti”.

