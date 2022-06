Hector Herrera è arrivato alla MLS e non è tra i giocatori di maggior valore

Héctor Herrera non è stato in grado di avvicinarsi di soppiatto al giocatore più prezioso della Major League Soccer, poiché è fuori dai primi 25, i cui prezzi variano tra $ 18,94 milioni e $ 6,31 milioni.

Hector Herrera arrivato a ml Dopo il passaggio Atletico Madrid Per aderire ufficialmente Dinamo Houston; Tuttavia, nonostante la sua etichetta, “Zorro” è tutt’altro che un prezioso 25 giocatori in MLS, e c’è solo un messicano in quel top.

fabbro, che ha trascorso gli ultimi tre anni nel fondo Colchonero, è passato da più a meno in termini di valore di mercato, e questo secondo Transfermarkt, ovvero che quando si è trasferito dal Porto alla squadra spagnola, il suo valore era di $ 23,15 milioni. Nel frattempo, ora è a malapena $ 5,26 milioni.

Con questo valore, “Zorro” non riesce a infiltrarsi nei giocatori di maggior valore della MLS, perché esce dalla top 25, i cui prezzi vanno da 18,94 milioni di dollari a 6,31 milioni di dollari.

Il giocatore più prezioso della lista è Thiago Almadaelemento di Atlanta United Originario di Argentina. Il costo del centrocampista è di 18,94 milioni di dollari. Intanto, al secondo posto, Giuseppe Martinezanche da Atlanta Uniteddel valore di $ 13,15 milioni.

Héctor Herrera ha raggiunto la MLS dopo aver battuto l’Atlético de Madrid. Incorpora il tweet

E occupa il terzo posto nella lista dei giocatori più cari, seguito dall’argentino Valentin Castellanos, che gioca in New York Con 12,62 milioni di dollari. Mentre Emanuele RinosoDa Minnesota unitoS Luis Araujo Da Atlanta Unitedha completato i primi cinque con $ 10,52 milioni di fila.

Inoltre, c’è solo un messicano nelle prime 25 località, che è Alan Pulido, È quello in avanti di Sporting Kansas City È all’ottavo posto tra gli oggetti di maggior valore della MLS.

L’ariete Tamaulipas costa $ 8,42 milioni e meno Alan Velasco Da Dallas Basato su Adam Boxa Da Rivoluzione del New Englandche valgono rispettivamente $ 10,52 e $ 9,47 milioni.

mentre batteva Hani Mukhtar Da Nashville in precedenza Marcelino Moreno Da Atlanta Unitedche si classificano al nono e al decimo posto della lista con un valore di 8,42 milioni di dollari ciascuno.

Il resto delle prime 25 voci dell’elenco sono prevalentemente latine e ci sono solo nove europei, sebbene quattro di loro abbiano la doppia cittadinanza, mentre solo un giocatore è degli Stati Uniti.

In questo modo, però fabbro È arrivato con grande clamore, la famigerata svalutazione non era tra gli oggetti di maggior valore in circolazione MLS.