Heidi Klum e Michael Bublé sono apparsi su America’s Got Talent, ma Sofia Vergara ha rubato tutta l’attenzione

Sofia Vergara è amata da tutti e lo sa. Il suo carisma e il suo fascino lo hanno conquistato L’affetto dei suoi colleghi E il pubblico fin dai tempi della famosa serie “Modern Family”. Tuttavia, anche se tutti la amano, i suoi compagni di classe non sempre vogliono fare foto con lei, il che non è un problema per Sofia. L’attuale giudice di “America’s Got Talent” ha recentemente aggiunto il suo tocco unico alla foto che la modella Heidi Klum, che è anche giudice del programma, ha voluto scattare con il canadese Michael Bublé.

Cantante “È solo che non ti ho ancora incontrato.” Ha partecipato ad “America’s Got Talent” dove è salito sul palco per eseguire la sua canzone “LOVE” con un’orchestra dal vivo. Al termine, la giuria composta da Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara e Simon Cowell ha tributato una standing ovation. Era la fine della diciannovesima stagione dello spettacolo. Durante una pausa della trasmissione, Heidi Klum ha colto l’occasione per scattare una foto con l’ospite di oggi.

Purtroppo, La “modalità fan” di Klum è stata interrotta da Vergara, che non ha esitato a fare un gesto divertente che ha cambiato completamente il tono della foto.. Nella foto si vedono Klum e Bublé sorridenti e in piedi, ma quello che colpisce è la presenza di Vergara sullo sfondo, che saluta in modo buffo. La sua spontaneità ha aggiunto un tocco di umorismo alla foto, rendendola indimenticabile.

Sofia Vergara ha recitato in un momento divertente in America’s Got Talent. InstagramHeidi Klum

Heidi KlumSempre attiva sui social, non ha perso tempo e ha caricato la divertente foto sul suo account Instagram, dove conta più di 12 milioni di follower.. Nel post, Klum ha espresso il suo amore per Michael Bublé con un messaggio entusiasta: “Ti adoriamo, Michael!” Inoltre, ha taggato sia la famosa cantante canadese che la collega giudice Sofia Vergara.

Da parte sua, Michael Bublé ha reagito prontamente al gesto di Klum. Ha condiviso la stessa foto nelle sue storie di Instagram, aggiungendo diversi emoji a forma di cuore per mostrare il suo apprezzamento. L’interazione tra le tre celebrità non solo ha intrattenuto i loro follower, ma ha anche evidenziato il cameratismo e il senso dell’umorismo che esistono tra i giudici di “America’s Got Talent”.

Il finale della stagione 19, con la partecipazione di Bublet, è stato un evento costellato di stelle. Lo spettacolo ha visto esibizioni straordinarie di figure di spicco come la ginnasta olimpica Simone Biles, il famoso cantante Steve Aoki, il comico Gabriel Iglesias e altri. Per quanto riguarda Nel suo discorso finale, il vincitore Richard Goodall ha espresso il desiderio di ispirare gli altri a perseguire i propri sogni. Ha notato di aver fatto un’audizione per AGT nel 2009, un’occasione in cui non ha avuto successo, e ha sottolineato come, più di un decennio dopo, sia riuscito a ottenere il titolo di vincitore.

Nonostante non ci sia ancora alcun annuncio ufficiale riguardo l’uscita della prossima stagione, sembra che i preparativi siano già in corso. sito agtauditions.com Si menziona ciò Le audizioni saranno aperte dal 19 ottobre al 6 dicembre. In genere, ogni nuova stagione viene presentata in anteprima a maggio, quindi a parità di condizioni, la stagione 20 dovrebbe iniziare Nel maggio 2025. Nel frattempo, puoi rivivere tutti i momenti della stagione 19 di America’s Got Talent su NBC, Hulu e Peacock.

