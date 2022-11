Helmut Marko ripete che Max Verstappen è “mezzo secondo più veloce” di Checo Pérez

Helmut Marko ricorda che la Red Bull ha già raggiunto l’obiettivo principale e che il secondo classificato di Checo Pérez sta lavorando per mantenere la motivazione

Consigliere Helmut Marko della Red Bull Racing negato con veemenza che lo sia RB18posto unico Max Verstappen S Ceco PerezÈ stato progettato a favore dello stile del pilota olandese senza tener conto delle esigenze del pilota messicano.

In un’intervista al quotidiano tedesco automobili e sportE il Marco È stato interrogato sulle critiche che ha ricevuto Toro Rosso Sebbene l’auto sia stata costruita pensando a Max, il consulente ha sottolineato che questa teoria era assurda, ricordando che all’inizio della stagione, Max Verstappen Ha avuto problemi con la sua macchina eppure ha gareggiato con lui Ceco Perez.

“Nella prima parte della stagione, Max era veloce quanto Perez su un’auto che non si adattava al suo stile di guida. Quando l’auto va bene, è mezzo secondo più veloce. Ma non abbiamo sviluppato l’auto nella sua macchina direzionale, non ha senso”.

“Il problema principale era il peso extra, l’aerodinamica eravamo molto bravi. Ad inizio stagione ci sono stati alcuni problemi ed errori che abbiamo analizzato. I primi due ritiri sono stati a carico di Red Bull RacingTerzo fallimento fionda. Quindi miglioriamo il controllo di qualità. Alla fine, è stata la migliore stagione della storia Toro RossoPerché la competizione attuale è a un livello molto migliore rispetto al passato”.

È chiaro che Helmut Marko considera Max Verstappen più veloce di Checo Pérez. GT

Su quanto sia importante Toro Rosso colui il quale Ceco Perez Terminando la stagione come il secondo miglior pilota del campionato, Helmut Marko Ha celebrato la loro vittoria già con la cosa più importante, ma ha sottolineato che era importante per l’uomo di Guadalajara finire secondo nel mondo.

“Se hai realizzato tutto il resto”, ha detto, “fai questo ‘caramella’. Hai anche bisogno di un incentivo per mantenere le persone motivate”.

In connessione con una multa di $ 7 milioni inflitta da FIA Per superare il limite di costo per il 2021, Helmut Marko ha solo notato che il successo Toro Rosso La campagna 2022 è un prodotto del lavoro del team.