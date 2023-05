Henri Rousseau batte e batte il record di Picasso alla prima grande asta di Christie’s

EFE 05/12/2023 alle 06:53 CEST







UN Programma Scritta dal francese Henri Rousseau, “Flamingos” ha battuto il record questo giovedì Dall’artista quando ha venduto per 43,5 milioni di dollari da Christie’s, la prima asta di primavera a New York.





Ho iniziato come favorito “Nature morte à la fenêtre” di Picasso è stata venduta per 41,81 milioni di dollari.appena sopra i 40 milioni rilasciati e nel bel mezzo di un dibattito sul fatto che il prezzo dell’artista spagnolo abbia iniziato a scendere dopo diversi anni di vendite trainanti con un repertorio apparentemente infinito.

La tela di Rousseau (1844-1910), dipinta nel 1907, iniziò con una stima compresa tra i 20 ei 30 milioni, quindi il suo prezzo finale potrebbe essere considerato una sorpresa, visto che il record dell’autore era inferiore ai 5 milioni. Raffigura un lago con una specie di ninfee giganti e dei fenicotteri in primo piano; Sullo sfondo ci sono piccole sagome umane di quelli che sembrano essere cacciatori. Rousseau, soprannominato “doganiere” per vivere come esattore delle tasse, non guadagnò fama fino alla sua morte, e le sue scene più frequenti di natura e foresta sono incorniciate in uno stile ingenuo post-impressionista.

Oltre a Rousseau e Picasso, oggi all’asta sono stati venduti altri pezzi di valore, tra cui un ritratto di Francis Bacon (34,6 milioni) e il dipinto “Oreste” di Willem de Kooning (30,8 milioni).





L’asta di oggi dedicata all’arte del XX secolo è completata da opere di Renoir, Degas, Hockney, Lane e altri ancora. Al termine della sessione, Christie’s lo ha annunciato Le vendite di oggi sono state di 329 milioni di dollari.