Henry Cavill dice addio a The Witcher; Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Rivia

È stata una settimana intensa con Henry Cavill. Pochi giorni dopo aver confermato il suo ritorno al DCEU pur mantenendo il ruolo di Superman, abbiamo ricevuto la notizia che l’attore britannico lascerà il mago Da Netflix. sarà Liam Hemsworth chi tiene come Geralt Rivia Dopo che Cavell ha lasciato la serie. Di seguito ti forniamo tutti i dettagli:

Henry Cavill lascia The Witcher; Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Rivia

Notizia La partenza di Henry Cavill dalla serie The Witcher Netflix lo ha reso pubblico sul proprio account Instagram con il seguente post:

“Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, ma Lascerò la mia medaglia e le mie spade per la stagione 4“Il meraviglioso Liam Hemsworth assumerà il ruolo del nuovo lupo bianco”, ha detto Cavill, concludendo la lettera augurando ogni bene a Hemsworth.

È stata la stessa Netflix a confermare anche la partenza di Henry Cavill dalla serie The Witcher Entrando in un blog sul tuo sito web. Anche se la terza stagione della serie deve ancora essere rilasciata ed è già stata rinnovata per una quarta stagione, ci sarà un cambiamento in futuro. Nella quarta stagione, Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Riviaun ruolo interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni.”

I dettagli riguardanti l’uscita di Henry Cavill dalla serie non sono stati rivelati, anche se ne abbiamo discusso nel paragrafo di apertura di questa notizia, che esso Ritorno all’Universo Esteso DC Mantenere il suo ruolo di Superman potrebbe avere qualcosa a che fare con lui a causa di un’incoerenza di programma. anche Potrebbe essersi preso troppo sul serio presa in giro della squadra di sceneggiatori Dalle serie ai romanzi di Andrzej Sapkowski e videogiochi da Progetto CD.

La terza stagione di The Witcher debutterà nell’estate del 2023Come annunciato durante l’evento Todd 2022 lo scorso settembre.

Chi è Liam Hemsworth, il prossimo Geralt Rivia?

Liam Hemsworth è un attore australiano, nato nel 1990. È il fratello minore di Chris Hemsworth. (Thor nel Marvel Cinematic Universe) e Era sposato con Miley Cyrus tra il 2018 e il 2020.

Liam Hemsworth interpreta Jill Hawthorne in Hunger Games

Nel cinema, uno dei suoi ruoli che gli ha dato più riconoscimenti è stato il ruolo di Gale Hawthorne nell’epopea giochi della fame.

Fonti: Instagram / Henry CavillE il NetflixE il Wikipedia/Liam Hemsworth