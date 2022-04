Hercai: Il palinsesto di questa settimana su Telemundo negli Stati Uniti, Telefe in Argentina, Imagen Televisión in Messico e TVN in Cile dall’11 al 15 aprile | Serie turca | Fama

Questa settimana, dall’11 al 15 aprile, la serie turca “Ercai” Va in onda una nuova serie di episodi con i suoi protagonisti Ebru Shahin e Akin Akinozo, che interpretano rispettivamente Ryan e Miran, due giovani uomini che conducono una storia di amore e vendetta.

Basata sul romanzo monolitico di Sümeyye Koç, la storia è stata ampiamente accettata dal pubblico sin dalle prime settimane ed è stata rinnovata fino alla terza stagione. La prima volta che è apparso sugli schermi è stato il 15 marzo 2019 da ATV e da allora si è diffuso rapidamente in diverse parti del mondo.

Pertanto, la produzione televisiva odierna ha raggiunto diversi continenti e viene trasmessa negli Stati Uniti, in Argentina, in Messico e in Cile. In questo senso condividiamo il palinsesto delle trasmissioni per la settimana dall’11 al 15 aprile.

Ebru Sahin e Akin Akinozo sono gli attori turchi della serie TV “Hercai” (Foto: Mia Yapim)



Orario settimanale di “HERCAI”

Orologi da “Hercai” negli Stati Uniti

“Hercai” è trasmesso negli Stati Uniti dal segnale Telemundo. La storia d’amore tra Miran e Rayan mostrerà una nuova serie di episodi, dall’11 al 15 aprile, con i seguenti orari: dalle 21:00 alle 22:00

Lunedì 11 aprile alle 21:00.

Martedì 12 aprile alle 21:00.

Mercoledì 13 aprile alle 21:00.

Giovedì 14 aprile alle 21:00.

Venerdì 15 aprile alle 21:00.

Ore di Hercai in Argentina

La serie turca, con Ebru Şahin e Akin Akinozo, è trasmessa in Argentina dal segnale televisivo. L’orario di questa settimana, dall’11 al 15 aprile, sarà alle 16:15 (ora locale).

Lunedì 11 aprile alle 16:15

Martedì 12 aprile alle 16:15

Mercoledì 13 aprile alle 16:15

Giovedì 14 aprile alle 16:15

Venerdì 15 aprile alle 16:15

“Hercay” ha concluso la sua storia in Turchia il 25 aprile 2021 (Foto: Mia Yapim)



Ore di Hercai in Messico

In Messico, la telenovela turca presenta in anteprima nuovi capitoli attraverso il canale Imagen Televisión, essendo uno dei capitoli più visti del palinsesto quotidiano. Durante questa settimana, dall’11 al 15 aprile, andrà in onda alle 21:30.

Lunedì 11 aprile alle 21:30.

Martedì 12 aprile alle 21:30.

Mercoledì 13 aprile alle 21:30.

Giovedì 14 aprile alle 21:30.

Venerdì 15 aprile alle 21:30.

Ore di Hercai in Cile

“Hercai” viene trasmesso anche in Cile dal segnale TVN e durante la settimana dall’11 al 15 aprile andrà in onda alle 23:40.

Lunedì 11 aprile alle 23:40

Martedì 12 aprile alle 23:40

Mercoledì 13 aprile alle 23:40.

Giovedì 14 aprile alle 23:40

Venerdì 15 aprile alle 23:40