Héritas ha lanciato il Programma Rewell, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in America Latina

Attraversando i dati forniti da test genetico con il test del microbioma intestinaleRewell raccoglie informazioni utilizzabili che aiutano a creare un file Piano delle abitudini personaliin base al profilo genetico di ciascuna persona.

Con test genetici, selezione attenta Segni Per identificare e fornire informazioni su: tendenze ansioseE il depressione Allergie alimentari e malattie croniche come Sindrome dell’intestino irritabile e dolore intestinalereflusso, rischio di malattia coronarica, Cancro al seno e alla prostatagravità COVID-19 E l’origine, tra l’altro.

Nella seconda prova, un file microbioma intestinaledove vivono milioni di batteri che possono favorire o danneggiare la salute e il benessere.

Queste informazioni sono accompagnate da Piano delle abitudini Associato a obiettivo di benessere Selezionato dall’utente, come avere più energia, riposare meglio, perdere peso e/o ridurre al minimo lo sviluppo di malattie croniche. Dopo aver ricevuto queste informazioni, l’utente può pianificare fino a Tre sessioni di follow-up con il allenatori Testimonianze di Héritas per lavorare sulle raccomandazioni.

In altre parole, gli utenti possono intervenire Migliora il tuo benessere in base ai tag Ciò emerge dalle tendenze alla depressione e all’ansia, alle possibili allergie alimentari e ai rischi di sviluppare malattie croniche come la sindrome dell’intestino irritabile, dolore intestinale e reflusso. Tutti questi consigli pPersonalizzato in base alla genetica e al microbioma intestinale da ogni persona.

Rewell entra nel mercato a un prezzo di lancio promozionale di 53.400 dollari.

A proposito di Heritas

Héritas è un’azienda di medicina di precisione nata a 2016 in grani del rosarioArgentina, con il sostegno di Gruppo BioceresLa piattaforma di scienze della vita più avanzata in America Latinacon un’ampia presenza geografica e alleanze strategiche globali, e Laboratori Seebeck, che ha una storia di oltre 30 anni nel settore sanitario e nello sviluppo delle biotecnologie. Oltre a Rewell, Héritas offre Test genetici clinici e servizi diagnostici nelle aree Genomica clinica, oncologia, genomica riproduttiva e microbioma umanoche è accompagnato da una consulenza genetica personale.

Nell’anno fiscale 2022, le vendite di Héritas sono state raggiunte 147 milioni di dollariche rappresenta a 41% Un aumento rispetto all’anno precedente. In termini di unità vendute, la crescita è stata 3. 4%. I test genetici clinici ei servizi diagnostici stanno guidando la crescita con un contributo maggiore dai test di genomica riproduttiva.

Per il prossimo anno fiscale, Héritas stima almeno una crescita della fatturazione 272%. Questa crescita è dovuta a Aumento della domanda di servizi genetici clinici per colpa di maggiore maturità del mercato Soprattutto per la versione Rewell.

“Heritas è un Con così tanto potenziale che ha mostrato la capacità di inventare nel settore della genetica. la nostra attenzione Trasformare la qualità della vita In America Latina e con il Programma Rewell, accelereremo la nostra crescita nella regione. Il nostro mercato potenziale ha valore 10,7 miliardi di dollari Ed è per questo che abbiamo già iniziato a lavorare Piano di espansione internazionale‘, detenuto Mario Calmetteamministratore delegato della società.

Nel 2022, Héritas ha investito 1 milione di dollari USA per svilupparlo Prodotto e talentoavendo istituito un team regionale incentrato sullo sviluppo internazionale di Heritas e evoluzione digitale dalla rivendita. Con il lancio di Rewell, Héritas sta per chiudere una pratica round di investimento Sviluppare attività in America Latina e integrarsi rapidamente nella regione, poiché l’industria della medicina di precisione sta crescendo a un ritmo composto 9,35% annualmente, con vendite potenziali fino a $ 6,5 miliardi nel 2023.