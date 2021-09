Hernán Galíndez, va in Ecuador per misurare l’Uruguay; Gabriel Cevallos citato come alternativa | calcio | Gli sport

Il portiere tricolore si è infortunato nella partita contro il Cile (0-0), ed è stato protagonista della rete della Nazionale nelle ultime cinque partite.

jouleiro Hernan Galendez è stato “squalificato” lunedì dalla squadra di calcio ecuadoriana Dopo l’infortunio subito in Duello contro il Cile (0-0) La sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali.

Galendez è stato un giocatore chiave nel duello contro La RojaMa il disagio muscolare lo ha costretto a farlo Lascia il campo di gioco al 35′Che ha lasciato il posto a Pedro Ortiz.

Argentina naturalizzata ecuadoriana Ha lasciato la corte in lacrime, In quello che è stato il suo quinto impegno con la maglia tricolore.

La Federcalcio ecuadoriana lo sa, A causa di problemi fisici, il portiere Hernan Galendez è stato escluso dalla Nazionale”., Equif Football ha detto in una nota.

sebbene il senza specificare la malattia Dal portiere dell’Università Cattolica, il sindacato ha notato che Galendez “Riceve cure mediche adeguate.”

Un’anteprima dell’infortunio è arrivata dal Consiglio dei compagni. “Penso che sia una lacrima, e spero che non sia troppo grave. “Stiamo aspettando il rapporto del sindacato”, ha detto lunedì alla radio. sonorama Presidente del club della capitale Santiago Catane.

Invece di Galendez “Il portiere Jose Gabriel Cefalos è stato convocato e gli diamo un caloroso benvenuto”Unione ha notato.

Cephalos, portiere e personaggio Olmedo Chi sta per retrocedere in LigaPro, ha La seconda chiamata dell’Operazione DT Gustavo Alfaro, dopo la fine del miniciclo a febbraio.

Il Il 23enne portiere di Guayaquil, figlio del vincitore della Coppa del Mondo Jose Francisco CefalosLunedì è entrato a far parte del gruppo di portieri composto da Ortiz e Moises Ramirez (20), opzioni gestite da Alvaro. Giovedì visita in Uruguay, battaglia diretta per il terzo posto al mondo Sudamericano.

Galindez è Seconda sconfitta in questo turno di qualificazione a tredopo essere partito Difensore Franklin Guerra, È stato sostituito dal difensore William Bacho. (Dottoressa)