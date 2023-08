Hialeah, la cubana che ha rubato i pacchi di Amazon, è accusata di ulteriori accuse

Il cubano Lazaro Roberto Lopez Sardoy, Un autista di Amazon è stato accusato di aver rubato diversi pacchi che aveva consegnatoPotrebbe dover affrontare nuove accuse, grazie alla diffusione del suo caso sui social media.

L’uomo ha cercato di scappare dalla polizia su una motocicletta elettrica ed è accusato di aver tentato di eludere la polizia e di resistenza all’arresto, ma i media locali hanno riferito tiff americano Conferma che i proprietari dello scooter hanno visto la denuncia che lo accusava di furto del veicolo.

Questi sono i proprietari del negozio di liquidazione “Miami Bins”, situato al 901 East 10th Avenue a Hialeah, che credono sia uno skateboard a motore rubato dai loro locali pochi giorni prima dell’arresto. .

Secondo il personale del negozio, un individuo che somigliava molto a López Sardoy è entrato nel negozio e si è comportato in modo sospetto. Tali operatori affermano che l’uomo avrebbe approfittato del momento di distrazione per scappare a bordo dello scooter.

La testimone Maria Roig ha detto che si trovava nel retro del negozio al momento della rapina e ha sentito i lavoratori urlare quando Lopez è scappato con il prodotto da 350 dollari.

Arrestato Lazaro Roberto López Sardoy

L’uomo è stato arrestato il 24 agosto, accusato di aver sfruttato la sua posizione di fattorino di Amazon per rubare diversi pacchi che aveva consegnato lui stesso.

Secondo le autorità, sarebbero coinvolte due donne identificate come Suleima Betancourt Hernandez, 39 anni, e Margareth Gingaume Hernandez, 33 anni, rispettivamente di Miami e Hialeah.

L’uomo è stato incaricato di indagare nelle abitazioni che sembravano essere sole, per tornare successivamente insieme alle due donne, che indossavano giacche Amazon per non destare sospetti ed sono entrate nelle proprietà per prendere i pacchi.

Queste azioni sono state riprese da varie telecamere di sicurezza, quindi era solo questione di tempo prima che i complici di Lopez venissero identificati.

Secondo il rapporto della polizia, la prima ad essere arrestata è stata Betancourt Hernandez, sorpresa dai giubbotti Amazon all’interno della sua auto. Successivamente, Lopez ha cercato di eludere le autorità utilizzando l’auto rubata, solo per essere catturato e mandato in prigione con le altre due persone.

Ora, tutti e tre sono accusati di furto aggravato e partecipazione ad attività criminali e, se giudicati colpevoli, potrebbero rischiare fino a 30 anni di carcere e una pesante multa.