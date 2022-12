Sparatutto comico e vario di Squanch Games in alto sulla vita, È stata una rivelazione per i giocatori e l’industria in generale, perché nonostante le recensioni contrastanti della stampa, in termini di vendite, il gioco sembrava andare molto bene, con sorpresa di più di uno. Si scopre che High on Life è attualmente il gioco più venduto su Steam, Affronta giganti come Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, God of War e altri.

Attraverso SteamDBHigh on Life si è rivelato essere il gioco più venduto su Steam la settimana del suo lancio. Battere Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23 e God of War. Quanto sopra è dato dalle tabelle di valutazione dei best seller in base al reddito che genera, superato solo da Steam Deck. È piuttosto incredibile per un titolo, considerando che è stato lanciato anche su Game Pass.

Oltre a questo impressionante risultato su Steam, il gioco è anche tra i primi quattro giochi più giocati su Steam. Xbox negli Stati Unitiè stato superato solo da Call of Duty: Modern Warfare 2, Fortnite e Grand Theft Auto 5. È un doppio senso che High on Life richiede pochi giorni dopo il lancio, che probabilmente manterrà ancora per qualche settimana grazie al suo incredibile appello. Altri titoli che lo hanno battuto includono Apex Legends, Overwatch 2, NBA 2K23, Destiny 2 e Rainbow Six Siege.

Incredibili novità per Squanch Games e il suo sparatutto alto sulla vita, che è stato nella conversazione di tutti per essere un gioco così diverso, diverso ma con un fascino davvero forte. Aspetteremo e vedremo come il gioco si svilupperà e progredirà, ma vedendo i primi giorni, Ha un enorme futuro, soprattutto se lo studio prevede di aggiungere più contenuti, DLC o continuità della storia nei progetti futuri.