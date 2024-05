Hincapie vs. Pacho: duello dell’Ecuador nel campionato tedesco

Bayer Leverkusenl Piero Hincapie, Visita domenica 5 maggio all’Eintracht Francoforte, A Willian PachoIn una partita del 32esimo turno del campionato tedesco. Puoi goderti la partita in diretta stella+ Dalle 10:30.

ESPN.com

Selezioni editoriali 2 correlati

La squadra dell’Aspirina, dopo aver vinto 2-0 l’andata della semifinale sulla Roma, in Europa League, tornava a casa per programmare una nuova partita nel campionato tedesco, il torneo che aveva vinto e in cui È in testa con 81 punti. Ha aggiunto di aver segnato 77 gol e di averne subiti solo 22 47 partite senza sconfitte.

“Tutti vogliono batterci, lo sappiamo” Ma vogliamo rimanere imbattuti“, ha annunciato venerdì Xabi Alonso, allenatore del Leverkusen e direttore generale di questa straordinaria stagione, nella conferenza stampa pre-partita.

Francoforte è al sesto posto con 45 punti. Hanno ottenuto 11 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Ha segnato 47 punti e ne ha ottenuti 42.

L’allenatore ha aggiunto: “L’ultima partita a Francoforte è stata la mia seconda partita nel campionato tedesco, e abbiamo potuto imparare molto da essa e analizzarla”.

Nelle ultime cinque partite, il Leverkusen ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, mentre il Francoforte ha vinto una partita, ne ha perse due e ne ha pareggiate altre due.

Duello Tricolore

Per quanto riguarda il confronto tra i difensori ecuadoriani, da segnalare le 30 partecipazioni giocate da Willian Pacho, che ha giocato quelle partite dall’inizio alla fine.

Ha saltato solo il 20esimo turno della partita contro il Colonia. accanto a, Aggiunge 2 assist al gol.

Piero Hincapie ha giocato 24 delle 31 partite. In 4 partite è stato sostituto e in 8 è entrato nel secondo tempo. Ha giocato 1.434 minuti e ha segnato un gol.