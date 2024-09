Hinojares sta lottando per creare uno spazio di coworking per i residenti

Il Consiglio andaluso stanzia un contributo di 40mila euro per implementare i lavori del centro, che hanno avuto “successo durante l’estate”

Municipio di Hinojares Lo spazio è stato aggiornato Lavoro congiunto Per riformare la popolazione. Il progetto ha il sostegno del governo andaluso, che sta stanziando 40.000 euro per risorse e altre infrastrutture grazie al Programma per la Promozione dell’Occupazione Agricola (PFEA) e alla linea di assistenza Meinfra del Ministero.

Questa settimana si è riunito il delegato alla giustizia, all’amministrazione locale e all’occupazione, Javier CarazoE il sindaco di Hinochares, Santiago Iruela, Hanno tenuto una riunione cittadina. I lavori sono stati ultimati lo scorso giugno. “Quest’estate ha avuto successo perché abbiamo avuto utenti che lavoravano da remoto”, dice Iruela a questo giornale.

“Vogliamo creare opportunità future nelle zone rurali, attraverso iniziative come questo spazio di coworking, ma vogliamo anche cambiare l’immagine negativa che abbiamo dei nostri comuni”, ha affermato il delegato in una nota.

Oltre al programma PFEA, Carazo ha sottolineato che il Ministero dispone di una linea di sussidi specifici per i piccoli comuni con problemi di migrazione della popolazione, e che quest’anno dispone di un budget aggiuntivo di un milione di dollari per superare i 3,5 milioni in totale, di cui 487.095,78 euro sarà distribuito nella provincia di Jaén. . Dice: “È la seconda provincia che riceverà il maggior numero di profughi, dopo Granada”.