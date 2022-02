Hip-hop al Super Bowl? Il rapper mostra che questo farebbe la storia

Il rap è una strada e anche nella cultura americana è nero. Ha attraversato diverse strade, dall’essere un neo-stile alla fine degli anni ’70, associato all’emarginazione, a diventare un fenomeno di massa negli Stati Uniti e ad affermarsi nel mondo.

“Ha smesso di essere una nicchia da tempo”, spiega Santiago Cimbrano, antropologo e giornalista hip-hop, e aggiunge, “Oggi è diventata una forza globale, non solo nella musica, ma anche nel linguaggio, nella moda, nell’aspetto e come si parla in città”.

Domenica quella forza raggiungerà la finale di football americano, il Super Bowl LVI che vedrà protagonisti, per la prima volta nella sua storia, 5 rapper, leggende viventi del genere: Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blig. Una pietra miliare nella storia di questo partito.

contesto storico

Tre anni fa, a Rihanna è stato chiesto, sulla rivista Vogue, perché si fosse rifiutata di cantare al Super Bowl, dopo una voce che aveva detto di no alla NFL (American Football League) per protestare contro la campagna di molestie. Colin Kaepernick, il giocatore di colore che si è inginocchiato prima dell’inizio delle partite mentre veniva suonato l’inno nazionale (per combattere la discriminazione e il razzismo). Ovviamente ho respinto la tua proposta. Non potevo rischiare di essere coinvolto in una cosa del genere. Chi vince? Di certo non popolare. Non potevo vendermi in quel modo”, ha detto in quell’intervista.

Simbrano ricorda che il football americano è uno sport con problemi razziali. I loro giocatori sono neri, ma i loro allenatori sono bianchi. Alla protesta di Colin Kaepernick (che è stato lasciato senza lavoro o squadra) quest’anno è stata aggiunta una causa da Brian Flores, l’ex allenatore dei Miami Dolphin, che ha affermato che la NFL e le sue squadre erano piene di “razzismo”, specialmente “quando assumendo allenatori, coordinatori e dirigenti neri”.

Segnando un cambiamento, la NFL nel 2019 ha assunto Jay-Z e la sua società di sport e intrattenimento, Roc Nation, per produrre lo spettacolo dell’intervallo: un rapper, produttore e imprenditore nero. “La parte cruciale è che l’arrivo di Jay-Z non ha cambiato nulla”, afferma Cimbrano, aggiungendo che né il razzismo né i problemi strutturali con lui possono essere eliminati quest’anno. Che i rapper abbiano avuto questa presentazione al Super Bowl, “È decisamente molto importante”.

Musica ed Essenza

Tenere la finale dello sport a Englewood, in California, è molto simbolico per Simbrano. Dr. Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar sono le tre bandiere del rap californiano e che cantino nel loro quartiere è molto importante.

Il Dr. Dre produce successi hip-hop di successo da oltre trent’anni e il suo album del 1992 The Chronic ha cambiato il rap perché offriva un modo per fondere il funk e i suoni di George Clinton – musica una generazione prima che Dre ascoltasse – con la vita di le strade con la cultura di Los Angeles. Il suo canto in questo spettacolo è un tributo a un architetto così importante per la cultura della città e Snoop Dogg e Kendrick Lamar sono i suoi soggetti”.

Per Gonzalo Rodriguez, giornalista di Radionica, c’è anche un potente messaggio di unità, “per commemorare le nuove generazioni con nomi così importanti nella storia e nel rap. L’unione di Dr. Dre e Snoop Dogg con Kendrick Lamar, ad esempio, è un messaggio diretto per unire il passato con l’oggi. .