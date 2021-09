Hispanic Heritage Awards: dove vederlo, chi essere

La Hispanic Heritage Foundation (HHF) ha annunciato oggi il vincitore principale, l’ospite e gli artisti per la 34a edizione degli Annual Hispanic Heritage Awards nella sua edizione 2021 che andrà in onda venerdì 8 ottobre attraverso PBS.

A che ora è lo spettacolo e dove posso vederlo?

Questi ambiti premi dedicati alla nostra cultura spagnola verranno trasmessi l’8 ottobre alle 21:00-20:00. Centro su PBS.

Premi del patrimonio spagnolo Prodotto dalla Hispanic Heritage Foundation, è stato istituito dalla Casa Bianca nel 1988 per celebrare l’istituzione del Mese dell’eredità ispanica negli Stati Uniti ed è tra i più alti riconoscimenti degli ispanici per gli ispanici e supporta 40 istituzioni ispaniche nazionali.

Chi riceverà il premio più alto?

In questa edizione 2021, L’attrice messicana Salma Hayek Riceverà il premio Spanish Heritage Arts di quest’anno. “La Hispanic Heritage Foundation è lieta di onorare l’incomparabile Salma Hayek con l’Arts Award”, ha affermato Jose Antonio Tigerino, Presidente e CEO di HHF.

Come star internazionale, Salma ha usato la sua posizione e rappresentanza per influenzare l’intero settore, oltre a ispirare i giovani rappresentando con orgoglio la sua cultura. Ciò che rende Salma una vincitrice nell’arte è che i suoi obiettivi non sono mai stati suoi. Voleva creare opportunità per gli altri e far crescere l’industria dell’intrattenimento per avere più recitazione davanti e dietro le telecamere come aveva fatto con Frida, che gli è valso due nomination all’Oscar. Ma anche questo non è bastato, Salma continua il suo impegno per cambiare il volto di Hollywood sullo schermo e fuori”.

Chi altro sarà onorato?

In questa occasione, star del calibro di Carlos Santana, che riceverà il Legend Award, Boriqua Ivy Queen riceverà il Vision Award, Kali Uchis riceverà l’Inspira Award e Ron Rivera riceverà lo Sports Award) e gli ingegneri della NASA Clara Saranno premiati anche O’Farrell, Cristina Hernandez e Diana Trujillo, che riceveranno un premio STEM.

Anche Ivy Quinn sarà premiata agli Hispanic Heritage Awards. (Getty Images per Latin Recording Academy)

Chi parteciperà e rappresenterà?

Simile alla trasmissione PBS dell’anno scorso (che è stata vista da più spettatori che mai nella storia dell’evento), la presentazione di quest’anno conterrà ancora una volta clip girate negli Stati Uniti e in America Latina.

Oltre a mostrare scorci esclusivi dei premiati, lo spettacolo colombiano sarà ospitato dall’ex vincitore dell’Hispanic Heritage Award John Leguizamo, che sarà accompagnato da spettacoli che celebrano la ricchezza e la diversità stilistica della musica e della cultura ispanica.

Le star che appariranno sul palco degli Hispanic Heritage Awards sono Cimafunk, l’attrice e cantante dominicana Leslie Grace, Callie Uchias, Gabriela Reyes e l’American Pops Orchestra.

Juanes parteciperà al tributo a Carlos Santana. (UMG / Ariana Garcia de Ceca)

Ci sarà anche una retrospettiva di Storia del lato ovest in 60 e un tributo musicale a Carlos Santana, con Juanes, Ally Brooke, Black Pumas, Alex Cuba e Los Mavericks. “Il ritorno di John Leguizamo come ospite è un momento speciale dopo aver ricevuto lo stesso premio che assegnerà alla categoria Honors di quest’anno. Non vediamo l’ora di celebrare Selma e tutti i destinatari del premio con esibizioni avvincenti di un dinamico gruppo di artisti su PBS per celebrare l’eredità ispanica Mese”, ha aggiunto Tegerino in una dichiarazione in tutte le Americhe.