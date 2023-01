Ho Chi Minh è onorato in Vietnam in occasione del Tet

Alla cerimonia hanno partecipato il Primo Ministro Pham Minh Chin, Presidente dell’Assemblea Nazionale (Parlamento) Phuong Dinh Hue, Membro Permanente del Segretariato del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam Vo Van Thung, Presidente del Fronte della Patria Du Van Chien e il presidente ad interim Phu. Thi Anh Xuan.

L’agenzia di stampa VNA ha riferito che l’occasione è stata un’occasione per esprimere profonda gratitudine all’eroe dell’indipendenza per il suo immenso contributo alla lotta per la liberazione e la riunificazione nazionale.

I presenti hanno anche sottolineato che il partito, l’esercito e il popolo seguiranno sempre la strada scelta dal presidente Ho Chi Minh e lavoreranno per rafforzare la sua ideologia e portare a nuovi livelli la causa rivoluzionaria che ha ereditato.

La delegazione degli alti dirigenti ha anche posto offerte di fiori e incenso presso il Santuario degli Eroi e dei Martiri in Pak Son Street nella capitale.

D’altra parte, i rappresentanti della Commissione militare centrale, del Ministero della difesa, del Comitato centrale di pubblica sicurezza, del Ministero della pubblica sicurezza, del Comitato del partito, del Comitato popolare e dell’Assemblea popolare di Hanoi hanno reso omaggio postumo al presidente Ho Chi Minh. E i martiri.

