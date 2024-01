Ho provato il cellulare perfetto ed economico per ritirarmi dal mio iPhone che non si vende in Spagna

Le marche di telefoni cellulari sono cambiate e Adattamento delle strategie da quando Apple ha lanciato l’iPhone nel 2007. Quella stazione ha segnato una svolta nel settore, un settore che negli ultimi anni si è spostato sempre più verso il segmento di fascia alta piuttosto che verso quello entry-level o di livello medio, che è ancora molto importante in paesi come la Spagna.

Ciò è osservato in Aumentare i prezzi per le migliori stazioni Da aziende come Samsung o Apple negli ultimi anni (anche se con alcune eccezioni), ma soprattutto da marchi che storicamente hanno voluto posizionarsi come aziende con un buon rapporto qualità-prezzo. Due spiccano qui, Xiaomi e realme.

La prima ha già fatto una mossa così forte che il marchio Xiaomi ha smesso di essere sinonimo di cellulari economici, e sembra davvero che voglia attaccare anche i dispositivi di fascia alta con un nuovo smartphone che ha scelto Include tutto il necessario nel 2024. Non è solo una questione di potenza, ma anche di un ottimo sistema di fotocamere, un ottimo design, uno schermo fantastico, una buona autonomia, una ricarica rapida… È perfetto?

Design di prim'ordine

I cellulari Realme non sono mai stati terminali particolarmente belli o brutti. In effetti, erano alcune delle cose più preziose, ad es Realme GT dal look sportivo E Realme 11 Pro ha una finitura molto elegante. Entrambi avevano in comune le versioni con finitura in pelle vegana che migliorava notevolmente la presa, la sensazione al tatto e l'aspetto visivo.

La stessa cosa accade con Realme GT 5 Pro, un terminale che sembra ispirarsi alla linea estetica dell'OPPO Find X7 Pro, ma in uno stile leggermente meno stilistico. Ha un frontale ampio, con un doppio display curvo (Realme non osa ancora sbarazzarsi delle curve come hanno fatto marchi come Samsung). I lati sono in colore rame per abbinarsi alla zona posteriore,arancia.

Analisi Realme GT 5 Pro

Álvarez del Vayo

È su questo retro, realizzato in pelle vegana, che risalta Un enorme modulo fotocamera con tre sensori che copre una gamma abbastanza ampia. Infine, la versatilità non sarà un problema Principale Da realme. Esiste un quarto sensore, il cui scopo non è indicato. La costruzione è di prim'ordine e in mano sembra uguale ai migliori cellulari sul mercato. macchiare. Bene, tranne un punto. La resistenza all'acqua e alla polvere è IP64, il che significa che non può sopportare immersioni accidentali, almeno sulla carta. I 218 grammi sono abbastanza alti, ma ciò risulta evidente se si considera la capacità della batteria.

Scatena il potere

Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione. Tuttavia non c'è molto da aggiungere per spiegare le prestazioni di questo cellulare. Realme è stato uno dei primi marchi a collaborare con il produttore americano di processori, e lo ha fatto per dimostrare la sua capacità di competere testa a testa con il resto dei marchi.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Anche la RAM e la memoria interna sono alla pari. La versione base (sic) è quella che contiene 12 GB di RAM e 256 GB di memoria internaMa esistono altre versioni con un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Entrambe le memorie utilizzano tecnologie avanzate, con conseguente risparmio energetico e tempi di ricarica più brevi.

Ma siamo onesti, Queste quantità di energia sono completamente inutili per il 90% delle persone. O forse di più. Solo giocando a titoli come Genshin Impact noterete il salto rispetto alla generazione precedente. Ciò dimostra che, a differenza di tutto ciò che ha fatto il telefono (2), Realme vuole potersi vantare di avere l'ultimo e il migliore.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

La stessa cosa accade nella comunicazione, nonostante le assenze previste. Partiamo da quest'ultimo: Non c'è il jack per le cuffie, nessuna scheda micro SD e nessuna radio FM. Siamo nel 2024, sicuramente nessuno si aspetterebbe più queste tecnologie. invece di, Abbiamo doppi altoparlanti, emettitore a infrarossi, NFC a 360 gradi, Wifi 7 o Bluetooth 5.4.

Brillare per la scienza

Realme si è vantata del fatto che il suo nuovo smartphone abbia un display accessibile Luminosità massima 4500 nit. Questi numeri sono diventati i nuovi GHz per i processori o Mpx per le fotocamere. La corsa per raggiungere i massimi livelli comincia a diventare ridicola.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Il fatto è che il pannello Realme, 6,78 pollici e una risoluzione di 2.780 x 1.264 pixelottiene quei picchi solo in aree specifiche durante la riproduzione di determinati contenuti HDR, perché è compatibile con Dolby Vision e HDR10+. In condizioni normali, la luminosità può raggiungere i 1600 nitIl che rende questo cellulare di per sé uno dei più interessanti di questa sezione.

Sotto il display c'è un sensore di impronte digitali che ricorda quello del OnePlus, che è molto veloce e affidabile, ed ha anche un foro per il palmo della mano. Questo è dicendo, Puoi scansionare il palmo della mano per sbloccare il dispositivo. È divertente, ma lo sblocco facciale è ancora più conveniente.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Il pannello utilizzato è un OLED LTPO di terza generazione, ed è in grado di farlo Raggiunge una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz e una minima di 0,5Hz. Ciò significa che aggiorna il contenuto una volta ogni due secondi. In questo modo si risparmia molta energia, il che, insieme alla dimensione della batteria, significa che l'autonomia di questo modello è superiore a quella degli altri concorrenti. Per quanto riguarda la riproduzione del colore, Il pannello visualizza i toni reali, con la possibilità di regolare la modalità di rappresentazione, con toni più realistici e naturali o selezionati manualmente in modalità Pro, e ovviamente abbiamo accesso a una modalità di lettura che riduce la luce blu, possiamo modificare il carattere, la dimensione dei caratteri e persino migliorare la luminosità con l'HDR. situazione. C'è anche la possibilità di non spegnere lo schermo mentre si guarda la fotocamera.

Senza binocolo non c’è alta portata

La fotocamera è una delle caratteristiche più importanti di un telefono cellulare al di sopra di un certo prezzo. Abbiamo visto nel 2023 come questa realtà si è rafforzata, soprattutto perché L'impegno di Apple per lo zoom binoculare, qualcosa che altri marchi utilizzano da anni ma che non possono ignorare ora che hanno il miglior cellulare Apple. Realme ha utilizzato questa tecnologia nel Realme X3 Superzoom, un terminale di fascia alta del 2020 che include un periscopio con zoom ottico 5x. Da allora questa funzionalità è passata completamente inosservata, ma nel Realme GT 5 Pro l'azienda ha voluto riproporla con diverse modifiche. Il sensore di zoom è ora da 50 MP, non da 8, anche se la portata è inferiore, rimanendo a 2,7x, come il telefono OnePlus Open. Modalità ibrida fino a 6 ingrandimenti.

READ Come aprire un caso Clayface e trovare le ombre Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

La qualità di questo sensore, con apertura f/2.6, ci ha però sorpreso È vero che con poca luce i dettagli calano un po'.Come di solito accade nei sensori a lungo raggio. Nel complesso, poiché non si tratta di un cellulare che può essere venduto a 1.000 euro, non ci sono lamentele su questa fotocamera.

Anche la fotocamera principale è da 50 MP. Utilizza un sensore LYTIA 808 della stessa famiglia del LYTIA T-808 del OnePlus Open, con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica OIS. La qualità è più che notevole, con un'elevata velocità di ripresa, un'ottima gamma dinamica e ottimi dettagli.

Il grandangolo dà il tono dissonante. Utilizza un sensore IMX 355 da 8 Mpx di Sony, di qualità inferiore rispetto agli altri due sensori. Di giorno i risultati non sono male, ma la risoluzione fa soffrire i dettagli quando si ingrandisce al minimo. Di notte questo è più apprezzato. Manca l'uso di un sensore di alta qualità in questa fotocamera.

Finalmente, Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 32 megapixel per i selfie, che non è in grado di eseguire la messa a fuoco automatica. Ha uno stabilizzatore elettronico ed è in grado di registrare video 4K, cosa che alcuni modelli di fascia alta non fanno per qualche motivo sconosciuto. Naturalmente, in condizioni di scarsa illuminazione, la qualità non è così elevata come ci si aspetterebbe durante la registrazione di video.

Batteria grande e ricarica migliore

L'unità che Realme ci ha fornito per i test lo è Unità del mercato cineseQuindi il miglioramento del programma non è lo stesso che si avrebbe in Spagna. Questo può avere un effetto positivo o negativo sull'autonomia, motivo per cui non abbiamo effettuato test approfonditi sulla batteria, come in altre occasioni.

Ovviamente l'abbiamo usato per diversi giorni, il che ci ha dimostrato che questo non sarebbe stato un problema, soprattutto perché 5400 mAh Che ha la batteria. Raggiungere la fine della giornata o avvicinarsi alle 48 ore totali dipenderà dall'utilizzo che faremo dello smartphone stesso. Inoltre, la ricarica non sarà un problema perché non avviene per caso Ricarica rapida da 100 W E un caricabatterie nella confezione, ma anche con cArga senza fili.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Questa è stata la ciliegina sulla torta, un inserimento che dimostra di poter davvero competere con i migliori modelli sul mercato anche in termini di versatilità di ricarica. E stai attento, perché Il sistema wireless del Realme GT5 Pro non è inferiore a 50 Wuno dei più veloci.

Interfaccia cinese

Come abbiamo accennato, Unità di prova dal mercato cinese, che è particolarmente evidente nel programma. Ovviamente questo non sarebbe il caso se uscisse in Europa, ma dovevamo menzionarlo. Questo è il motivo per cui tutte le immagini hanno un'interfaccia inglese, poiché lo spagnolo non è disponibile.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Questo modello arriva con Android 14 e Realme UI 5.0 O qual è lo stesso, il livello dedicato a OPPO, Realme o OnePlus, visto che le differenze sono così poche da poter essere considerate uguali. Questa è una cosa positiva, perché OPPO ha una delle migliori interfacce, è molto fluida e ha un'ottima personalizzazione, in più non dà problemi con la gestione delle applicazioni in background. Ovviamente, non trattandosi di un cellulare ufficialmente certificato, non è possibile installare app come Netflix, almeno dal Play Store, ma lo stesso store andava installato manualmente visto che il cellulare ne è sprovvisto, essendo i servizi Google non sono disponibili in Cina. Ancora una volta, vogliamo sottolineare che questo non sarà il caso quando verrà venduto in Spagna.

La principale innovazione software di questo modello è Lettura aperta del palmo. Ciò consente di utilizzare la mano come sistema di identificazione, piuttosto che il volto o l’impronta digitale. Inoltre, in alcune versioni del software Esistono gesti che ti consentono di utilizzare la fotocamera anteriore per eseguire azioni. Non è la prima volta che la vediamo e non sembra che questa sia l'app che la renderà trendy. Tuttavia, nel modulo prestato, questa funzione era compatibile solo con due social network cinesi.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Speriamo anche che scompaia la sezione sinistra del desktop, con strumenti e scorciatoie, e venga visualizzato Discover, come avviene su tutti i telefoni Realme venduti in Spagna. Sarebbe strano se così non fosse, almeno facoltativamente. Tuttavia, senza testare a fondo il software perché non è la versione europea, È chiaro che OPPO continua a fare progressi significativi in ​​questo senso.sta perfezionando sempre più le sue applicazioni e la sua interfaccia, e OnePlus e realme ne stanno beneficiando.

Dovrei comprarlo?

A differenza di altri modelli, Realme GT 5 Pro non ha una data di arrivo in SpagnaE ad un prezzo molto più basso. Non sappiamo se l'azienda voglia metterlo in vendita prima nel suo paese d'origine o se non lascerà quei confini. I prezzi in Cina sono bassi, ma non è possibile stimarli in euro.

Realme GT5 Pro

Álvarez del Vayo Android gratuito

Ne varrebbe la pena se fosse in vendita in Spagna? È possibileSoprattutto con un costo massimo di circa 900 euro, per poter affrontare modelli come OnePlus 12 o Samsung Galaxy S24 che hanno già una data di uscita. Per ora possiamo solo garantire che i nuovi Realme GT arriveranno in Spagna nel 2024, ma non sappiamo se il GT 5 Pro sarà il fiore all'occhiello o meno.

