Ho rivisto il primo film di Iron Man. Contro ogni previsione, resiste abbastanza bene alla prova del tempo

30 aprile 2023, 15:01 – Aggiornato il 30 aprile 2023, 15:30

Quanto tempo dedichi a recensire film che hai già visto? Indipendentemente dal fatto che piacciano o meno, farlo con senso critico è un modo sensato per ripensare ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Nel nostro caso, È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un film di Iron Man, il film che, insieme a L’incredibile Hulk, ha lanciato oggi il multimilionario Marvel Cinematic Shared Universe. Con l’invenzione che ha trascorso, forse, meno ore in modo creativo da quando è stata messa in piedi, forse è il momento di considerare se il problema non provenga dallo stesso punto di partenza.

famaHombre de HierroViene da un punto molto ovvio (e importante): la sequenza post-crediti, che è stata la prima apparizione di Nick Fury che menziona The Avengers Initiative. Oggi è facile sottovalutare ogni momento, ma ricordo solo di essermi emozionato vedendolo sul grande schermo: per la prima volta abbiamo visto sullo schermo qualcosa che i fumetti Marvel facevano dagli anni ’60.

Inizieremo questa recensione onestamente: ho rivisto Iron Man parecchie volte dalla sua uscita, forse un paio da quando l’ho visto al cinema. Ma sono passati alcuni anni, tipo cinque o sei, da quando mi sono avvicinato a lei. Ecco la chiave: la mia memoria era buona, ma era sepolta nell’ultimo dei film della Fase 3, tutta la Fase 4 e l’inizio della Fase 5. E il mio scetticismo sull’avvicinarmi era giustificato, perché non avevo molto divertente con esso. La deriva che l’MCU sta attualmente prendendo.

Per questo motivo, mi aspettavo un film che non avrebbe resistito molto bene alla prova del tempo: uno il cui valore principale fosse fondamentale e un grande esercizio nella formazione del futuro universo fantasy. Un film valido come pezzo autonomo, ma era, soprattutto, un’anteprima di quello che sarebbe successo. Sono felice di confermare che anche se Iron Man è tutto questo, mi sbagliavo di grosso. “Iron Man” regge perfettamente da solo.

Ottimo film di supereroi

La prima sorpresa, vista sempre in termini di tempo, è V.I La cadenza unica, quasi rilassata, che porta il film. Si prende il suo tempo per spiegare le cose, cosa che spesso manca non solo alla Marvel, ma al cinema dei supereroi prima e dopo. Tony Stark non ha iniziato a costruire lo scudo fino a dopo la sua prima ora di riprese. È vero che ti è successo abbastanza per ottenere una rivelazione che ti faccia cambiare idea sulle armi, ma la maggior parte dei film ha fretta di incassare ciò che le persone hanno pagato per la quota di iscrizione.

In quella prima ora del film, dovrebbero esserci un totale di cinque minuti di azione. E non è un problema, perché Iron Man si sta prendendo il suo tempo con qualcosa che il resto dei film Marvel non si sforza di fare: dare credito al processo di assorbimento del supereroe il più possibile. Tony Stark potrebbe essere un geniale scienziato informatico, ma il film impiega molto (ed esilarante) tempo a descrivere in dettaglio tutti i tentativi e gli errori fino a quando il milionario non realizza la sua armatura. Non conosciamo i dettagli tecnici, ma assistiamo al processo creativo, e questo permette allo spettatore di comprendere l’eroe molto meglio che se ci dicesse semplicemente “è magico”, “è un dio” o “la formula è un po’ forata “.

Ecco perché quando Iron Man prende il suo primo volo, la sensazione di scoprire qualcosa pone Tony Stark al di sopra del resto dell’umanità È contagioso ed è facile vedersi rispecchiarsi in esso.. Sembra incredibile, ma è questo semplice effetto di individuare lo spettatore con quale dei desideri che abbiamo ogni giorno (volare, essere più potenti, essere coraggiosi, audaci, intelligenti, onesti o un milione) raggiunti da “Iron Man” . Come pochi altri film Marvel in appena un’ora.

Perché sebbene “Iron Man” sia, fondamentalmente, un film molto convenzionale nel suo sviluppo, è molto lontano dalla struttura stagnante di rivelazioni, redenzioni, tradimenti e capi finali che hanno afflitto il cinema MCU, inclusi molti dei suoi film più iconici, come i film dei Vendicatori. Questo inizia con una procedura molto specifica e richiede tempo per descrivere l’evoluzione dell’armatura che dà il nome all’eroe, seguita da una lunga sottotrama di semplici trame aziendali in cui Tony Stark scopre di avere il cattivo in casa. Sono rimasti 50 minuti di film e abbiamo visto solo una breve sequenza d’azione.

Cioè, la più grande sorpresa di questo “Iron Man” è che è … una sorpresa. Speravo di trovare un buon film MCU (qualunque cosa significhi ora), e Hai trovato un fantastico film d’avventurache si prende cura dei suoi personaggi e non è ancora soggetto a una struttura narrativa indistruttibile. Nell’attuale MCU, è molto difficile trovare film che giochino tutto su un mazzo di carte (il cattivo di tutti i giorni, un eroe, una storia immersa a fuoco lento) e che oggi, nel contesto della Marvel, potrebbero essere considerati sperimentali al limite.

Più Uomini d’Acciaio e meno universi gonfiati

Inoltre, è un film che non ha paura di essere pienamente consapevole della sua natura, e questo gli conferisce una freschezza unica: è consapevole della stupidità della sua premessa senza essere sarcastico e ha senso dell’umorismo senza essere cinico. Tutto deriva in gran parte, ovviamente, dall’interpretazione di Robert Downey Jr. di forse il più grande successo di casting nell’intera storia dell’MCU grazie ai vasi di comunicazione non sofisticati ma altamente efficaci tra star e personaggio.

Tutto questo è anche accompagnato Un palcoscenico che si permette di essere innovativo nel tempo. Non è che Jon Favreau sia un regista con alte ambizioni autoriali, ma gira l’azione su un terreno pianeggiante, come in un film di guerra: la vibrante premessa del film, ricca di primi piani dei personaggi e ritmo soffocante, è una buona guida. da lui. In un film, inoltre, nonostante il suo tono familiare, non ha problemi a essere violento a tratti ea mostrare gli orrori della guerra con una crudeltà insolita per un cinema a volte insopportabilmente governativo come la Marvel.

Certamente altre volte. Ecco perché, quando parliamo dei problemi del MCU al giorno d’oggi, non ci riferiamo al fatto che i film prima fossero migliori (infatti, tra qualche anno dopo Iron Man, avremo Iron Man 2″ e ” Thor”, rispettivamente. Un film molto debole e un altro senza molto interesse), ma perché offrivano una libertà straordinaria. In effetti, di prossima uscita, Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film che, come una storia di fantascienza competente, sarà appesantito dal peso della convenzione e dalle esigenze del franchising.

Iron Man è spesso citato come il glorioso inizio dell’MCU, e giustamente. Ma alla fine, questo è il minimo: un eccellente film di supereroi e un’incredibile storia di origine. Un punto di riferimento che vale la pena visitare, quindi non dimentichiamo mai che per quanto riguarda i supereroi, C’è stato un tempo in cui tutto questo era spazio.

Titolo: Disney

