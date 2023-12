Ho testato questa modalità Focus sul mio iPhone per una settimana e ho scoperto la tranquillità digitale

So che siamo già su iOS 17 e le modalità di messa a fuoco dell’iPhone esistono da iOS 15. O in altre parole, due anni. Ovviamente stavo scherzando con loro in quel momento Non avrei mai pensato fosse necessario per il mio tipo di utilizzo. Quanto mi sbagliavo…

Il mio Centro notifiche ha smesso di essere un iPhone molto tempo fa ed è diventato un Apple Watch. A causa di circostanze non correlate, sono rimasto senza orologio per più di una settimana, quindi era necessario che l’iPhone fosse al centro della mia attività, quindi mi è venuto in mente di approfondire le modalità di messa a fuoco. La migliore idea che ho avuto da molto tempo.

Zitto, per favore, sto lavorando

Ho la fortuna di avere un lavoro che non solo mi permette di usare il cellulare, ma in qualche modo mi obbliga a farlo. Tuttavia, mi capita spesso di dover concentrarmi su un compito e la disconnessione del cellulare diventa estremamente fastidiosa.

Il “per ogni evenienza” non esiste. Voglio dire, lasciare tutte le notifiche abilitate nel caso succeda qualcosa di urgente è a dir poco sciocco. Se succede qualcosa di urgente nel mio ambiente di lavoro, apro Slack sul mio Mac come strumento di comunicazione con i miei colleghi, così lo saprò. Se si tratta di una questione personale, sono convinto che nessuno mi manderà un messaggio Telegram o WhatsApp per informarmi, ma mi contatterà. Fortunatamente, questo non accade in questi giorni.

Il punto è che Ho deciso di silenziare completamente tutte le notifiche Ho acquisito molta tranquillità. Non ci sono più interruzioni premature. Perché voglio molto bene al mio amico Bebeto, ma mentre lavoro non mi interessano molto le ultime indiscrezioni sul suo lavoro. Anche la mia amica Volanita ha un posto speciale nel mio cuore, ma una foto del suo recente viaggio non è la mia priorità in nessun momento. E sì, mamma, mi sento bene, quindi non c’è bisogno che ti dica ogni secondo cosa ho mangiato a colazione, pranzo e cena nei minimi dettagli.

Le cose stanno così, La priorità della mia modalità di messa a fuoco era disattivare quasi tutte le notifiche tranne le chiamate. Il che ha il suo brutto ruolo nel ricevere chiamate spam, ma non voglio limitarmi alle chiamate dei contatti, perché spesso ricevo chiamate legittime da numeri che non ho salvato (vedi ad esempio il centro medico, che ogni volta che chiamano io lo fanno utilizzando un interno Il mio telefono è diverso).

Tutti i miei limiti e le mie opinioni sono in modalità focus sul lavoro

Come ho detto prima, praticamente silenzio tutte le notifiche delle app sul mio iPhone. Tranne tre: Slack, promemoria e calendario. Il primo è per ovvi motivi perché è il mio strumento di comunicazione al lavoro, mentre gli altri due servono a ricordarmi che devo occuparmi di alcune mansioni lavorative (nei filtri della modalità focus ho scelto di mostrare solo gli eventi lavorativi).

Il mio unico schermo dell’iPhone quando lavoro

Ma se c’è qualcosa di notevole nel mio modo di concentrarmi è proprio questo Mi ha lasciato un unico, utile schermo dell’iPhone con widget. Ispirato da cosa? Florian B ha detto nel suo blogho configurato una schermata in cui visualizzo solo i widget Promemoria e Calendario in modo da poter visualizzare le mie attività e gli eventi di lavoro per il giorno corrente.

come le applicazioni, Lascio sul banco degli imputati solo i quattro essenziali E ho sempre tutte le modalità di messa a fuoco attive: Spark per e-mail, Safari, telefono e Telegram. Anche se non mi piace che quest’ultimo sia lì, ma ha una spiegazione.

C’è un importante svantaggio nelle modalità di messa a fuoco riguardante il docking Sarà sempre lo stesso in ogni caso. Questo è paradossale perché, come abbiamo visto nel mio caso, Telegram è un’applicazione che cerco di non utilizzare quando lavoro, ma la utilizzo tantissimo quando ho tempo libero. Dato che in questo secondo caso mi piace averlo sempre a portata di mano, non mi resta che mangiarlo con le patate quando attivo la modalità lavoro.

Per il tempo libero ho abilitato anche un’altra modalità

Ho un grande rispetto per i miei capi e colleghi (dico questo, non perché mi leggano). Infatti sanno esattamente come trovarmi al di fuori del mio orario di lavoro. Tuttavia, se ho imparato qualcosa in questi anni, è che la salute mentale dipende in gran parte dalla disconnessione dal lavoro. Poiché il mio ambiente di lavoro è il lavoro remoto, questo è ancora più importante.

così, Quando ho finito di lavorare, abilito un’altra modalità di messa a fuoco che mira a invertire quella precedente.. Lì non mi dispiace perdermi in conversazioni banali con gli amici o essere interrotto mentre sono sdraiato sul divano o porto a spasso il mio cane. Tuttavia, mi dà fastidio quando mi imbatto in un messaggio Slack che non è indirizzato a me o, se sono preoccupato, riguarda un problema che può attendere fino al giorno successivo.

Per quanto riguarda la schermata iniziale, la visualizzo lì Tutte le mie principali app Anche con un’organizzazione personale non si ha molta privacy. Nella prima schermata c’è un piccolo widget “Promemoria” accanto alle app che utilizzo più spesso, mentre nella seconda schermata ho i widget “Calendario” con eventi personali, uno più grande per “Meteo” e il resto delle app Lo uso meno spesso, organizzato in cartelle.

La conclusione a cui alla fine arrivo con tutto è questa Sono stato in grado di mantenere separati il ​​mio lavoro e la mia vita personale quando si tratta del mio iPhone In un modo che, anche se lo sentivo, non l’avevo mai sperimentato prima. Pertanto, consiglio a tutti di sperimentare e giocare con le modalità di messa a fuoco finché non trovano quella che si adatta ai propri usi e preferenze. Non è mai troppo tardi per quello, e se no, fammi sapere.

