Hoeness: “In Spagna sta nascendo qualcosa che dominerà il mondo”

parole Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, di solito non lasciano nessuno indifferente. Dopo alcuni mesi di assenza in pubblico, l’ex tecnico bavarese è tornato a parlare ai media elogiando il giocatore Scegli lo spagnoloIl che lo vede in grado di taggare a L’epoca d’oro della Nazionale di calcio. “Credo che nascerà qualcosa che dominerà il mondo nei prossimi anni. “Non è un peccato vincere contro questa squadra con un margine molto piccolo”, ha detto Hoeneß La squadra tedesca è stata eliminata dal campione europeo.

Era anche un ex allenatore del Bayern Parole di ammirazione per Amin YamalIl che conferma la sua abilità e versatilità in campo. “Il suo modo di fare le cose, sia a destra che a sinistra, Mi piacerebbe Alfonso Davis Posso fare anche questo” – ha detto l’ex calciatore. E del terzino sinistro ha anche detto: “Gli abbiamo detto molto chiaramente che se non avesse rinnovato il contratto glielo avremmo lasciato scadere. Non riceverai più denaro“.

Notizie correlate

Per quanto riguarda Jamal Musiala e Florian WirtzHoeneß ha espresso la sua ammirazione e preoccupazione per l’enorme pressione a cui sono sottoposti. “Sono un fan di Musiala e Wirtz Sappiamo tutti che mi piacerebbe vederlo (Wirtz) al Bayern. L’hype che viene loro dato mi sembra sbagliato.. In queste condizioni di pressione non possono svilupparsi quanto necessario. Paragonare Gamal a Maradona mi sembra una follia. Non stai facendo alcun favore ai giovani giocatori con questo. Ha sottolineato che non c’è dubbio che un giorno potranno raggiungere questo livello, ma mettere loro troppa pressione adesso è un grosso errore.

Infine, Hoeneß ha espresso il suo punto di vista anche sulla recente Coppa dei Campioni: “Gli spagnoli hanno vinto meritatamente. Alla fine dobbiamo ammettere che abbiamo visto una finale anticipata nei quarti di finale. Germania-Spagna è stata una finale anticipata. Erano le due migliori squadre del torneo. “Forse gli spagnoli sono un po’ meglio.”