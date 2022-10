Hoffenheim – Bayern Monaco | Bundesliga tedesca: TSG Hoffenheim – Bayern Monaco in diretta

Aggiornamento della narrazione Guarda la narrazione completa

Un buonissimo pomeriggio!!! Benvenuti all’undicesimo round della Bundesliga tedesca. IlL’Hoffenheim ospita il Bayern Monaco alla Prezero Arena. Solo due punti separano i due gruppi. Il Bayern è secondo in classifica con 19 punti, Hoffenheim 17 punti e quinto posto. E quindi, La vittoria della squadra locale consentirà loro di battere l’avversario questo pomeriggio.

Hoffenheimer, Dopo una brutta serie che ha accumulato due pareggi e una sconfitta, ha battuto lo Schalke 3-0 nell’ultima giornata del campionato tedesco. L’inizio di questa stagione è stato molto buono per la gente del posto e Sognano di qualificarsi per le competizioni europeeQualcosa che non accadeva dalla stagione 2019/20. La scorsa stagione sono già riusciti a pareggiare 1-1 con il Bayern in casa e due anni fa li hanno battuti 4-1. I dati casalinghi dell’Hoffenheim in questa stagione provengono da tTre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo pomeriggio cercheranno di ottenere altri tre punti molto importanti per rimanere in testa alla classifica.

In attacco troveranno il Bayern Monaco che cerca di tagliare punti con l’Union Berlin, l’attuale leader della Bundesliga. Quattro punti lo separano dal vantaggio. – I visitatori accumulano tre partite senza perdere (due vittorie e un pareggio). Il Friburgo è stato schiacciato 5-0 l’ultima giornata. questo capitolo, Gli costa aggiungere punti fuori casa, Da quando hanno giocato cinque partite, hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Inoltre, il Bayern ha molte vittime come Sane, uno dei migliori marcatori. accumulato in avanti 10 gol e 6 assist in 16 partite.

Alle 15:30, la palla inizierà a rotolare nella PreZero Arena. Non perdere minuto per minuto tutto ciò che accade in questo emozionante duello, poiché Hoffenheim e Bayern si batteranno per tre punti importantissimi. Ve lo raccontiamo in MARK.