Hogwarts Legacy Billion Dollar Sales: un gioco ispirato a Harry Potter | Software valanghe | tecnologia

video gioco Eredità di HogwartsLo spin-off dell’universo di Harry Potter, Harry Potter, ha venduto più di 15 milioni di unità e ha incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo dal suo lancio il 10 febbraio, ha annunciato il suo editore venerdì.

Sviluppato dallo studio Avalanche Software e pubblicato dal colosso Warner Bros, Portkey Games, Hogwarts Legacy offre al giocatore Entriamo nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts All’inizio dell’Ottocento, quando gli furono affidati molti corsi e missioni.

Ben accolto dalla critica e dai fan, il titolo, anche prima della sua uscita, Discussioni dal vivoall’esterno e all’interno della comunità dei videogiochi, A causa delle controverse posizioni di JK Rowlingautore della storia di Harry Potter sui diritti dei transgender.

È stato oggetto di chiamate di boicottaggio da parte di alcuni giocatori e streamersenza che la controversia abbia avuto un effetto particolare sulla popolarità o sulle vendite del gioco.

Lo indica il sito web ufficiale di Hogwarts Legacy Rowling non ha avuto alcun ruolo nella sua creazione.

È stato rilasciato per la prima volta per le console di nuova generazione PlayStation 5, console Xbox Series e PCIl videogioco è disponibile da venerdì a PlayStation 4 e Xbox Oneprima che venga rilasciato su Nintendo Switch la prossima estate.

Attesissimo, un altro gioco dedicato al Quidditch, lo sport preferito dai maghi.Arriverà l’anno prossimoSecondo un rappresentante della Warner Bros., che detiene i diritti della saga.