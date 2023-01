Hogwarts Legacy è già il gioco più ricercato su Steam e uno dei primi cinque giochi più venduti

Manca solo un mese Eredità di Hogwarts Per la prima volta dentro PS5E Xbox X/S S pcpiattaforme a cui accedere 10 febbraio (Su tutte le altre console essere in ritardo in seguito), e anche se c’è ancora tempo per la sua uscita, il gioco Giochi della Warner Bros E Avalanche è già uno dei siti di maggior successo su Steam: si colloca in cima ai siti più ambiti dalla community, e In termini di vendite (prenotazioni, in questo caso) è entrata solidamente tra i primi cinquetutto secondo i dati di SteamDB.

Inoltre Analista Benji Sales Condividere sul suo profilo Twitter Alcuni numeri indicano che il lancio di questo gioco tanto atteso Lavoro gruppo nell’universo Harry Potter Potrebbe essere uno degli eventi più importanti dell’anno. Non c’è da stupirsi, vista l’attesa di questo progetto, ma i numeri non mentono: attualmente Eredità di Hogwarts Contrassegnato come richiesto da un totale di 256.042 utenti da Vapore. Il numero delle prenotazioni non è stato reso noto, ma sappiamo che sono tra le cinque più acquistate sulla piattaforma. Ricordiamo che chi ha pre-acquistato il gioco riceverà come bonus un ippogrifo cavalcatura onice.

Sebbene non ci siano dati specifici, Benji Sales afferma di avere informazioni secondo cui anche le prenotazioni sulle console sono sulla buona strada. L’analista osa persino fornire una stima delle vendite: “Non sarei sorpreso se avessi numeri enormi come… 5 6 milioni nella prima settimana“, afferma in A tweet.

Difficile da dire senza sapere come sono la qualità/recensioni. Dirò che il monitoraggio è totalmente banane Se c’è una buona recensione per qualcosa di enorme come 5m-6m Settimana 1, non mi sorprenderebbe – Benji-Sales (@BenjiSales) 8 gennaio 2023

Eredità di Hogwarts Arriva il 10 febbraio su PS5, Xbox Series X/S e PC. Quindi, verrà lanciato il 4 aprile su PS4 e Xbox One, mentre sarà disponibile per Nintendo Switch il 25 luglio. in vandalismo ti diciamo Tutto quello che sappiamo Da questo indirizzo previsto.