Hogwarts Legacy sta rilasciando una patch importante per correggere una serie di bug tecnici

lo scorso febbraio Avalanche Studios e Warner Bros. Games Abbiamo lanciato uno dei giochi più attesi del 2023. Stiamo parlando con te, ovviamente Eredità di HogwartsQuesto titolo è ispirato al mondo di Harry Potter, che ha conquistato l’ammirazione di molti fan di questa saga letteraria.

Sebbene sia passato molto tempo dalla sua uscita, AIl lancio non ha smesso di funzionare nel titolo e, infatti, Poche settimane fa è stata rilasciata la sua versione per PS4 e Xbox One Mentre il prossimo novembre riceveremo il gioco su Nintendo Switch.

Inoltre, poche ore fa I suoi creatori hanno rilasciato un’ottima patch per tutte le versioni rilasciato finora, la patch è in arrivo Per migliorare ulteriormente il gioco e implementare alcune modifiche tecniche come, Miglioramento dell’illuminazione Dove fallisci, migliora l’utilizzo della memoria, riduci gli errori di balbuzie e risparmia per noi Prestazioni più stabili E lucidatura generale, oltre a correggere alcuni errori relativi al salvataggio di file e Alcuni miglioramenti dell’interfaccia Dal gioco fino a quando, d’ora in poi, visitare Hogwarts e dintorni sarà più soddisfacente che mai.

Questa correzione come al solito Verrà gradualmente Sia su PC che su PlayStation o Xbox, quindi se stai giocando a Hogwarts Legacy, resta sintonizzato per installarlo il prima possibile.

Un gioco pieno di magia

esattamente come Nella nostra analisi vi diciamo che Hogwarts Legacy è un gioco traboccante di magia”,La campagna ci offre situazioni magiche e momenti sorprendentie fasi che mescolano sapientemente enigmi ambientali e combattimenti con un dinamismo e un’eccitazione che ci hanno sorpreso. L’esperienza di sognare di andare a lezione a Hogwarts è un po’ annacquata, ma tra la pletora di contenuti secondari ce ne sono diversi degni di nota: alcuni secondari rispetto al livello della storia principale, missioni di amicizia molto interessanti e le intriganti prove di Merlino, per citare alcuni. E, naturalmente, c’è la Stanza delle Necessità, che sarà la loro seconda casa per gli appassionati di decorazioni e gli amanti degli animali come la loro seconda casa per diverse settimane. Ma ciò che distingue Hogwarts Legacy dagli altri del suo genere è che Hogwarts Legacy: Splendida ricreazione della Scuola di Magia e Stregoneria e del mondo che la circonda. Vagare attraverso le righe che leggiamo. Entrare in stanze che non potevamo vedere su una poltrona da cinema. L’eredità di Hogwarts ha i suoi difetti, ma quando i sogni si avverano, si avverano sempre”.