Hogwarts Legacy, un blockbuster di Steam e uno dei best seller (e non è ancora uscito)

La magia si sta già riversando intorno a Hogwarts Legacy, il tanto atteso videogioco open world ambientato nell’universo di Harry Potter. Il desiderio di vagare per il castello e i suoi dintorni per una nuova avventura è evidente nell’ambiente, tanto che È il videogioco numero uno nella lista dei desideri di Steam., come rivelato da Benji Sales. Produzioni di giochi della Warner Bros È anche il quarto gioco più venduto sulla piattaforma.

Benji Sales ha pubblicato su Twitter: “Hogwarts Legacy è il gioco più ambito su Steam ed è stato classificato tra i primi 4 giochi più venduti su Steam cinque settimane prima del rilascio”. Commenta che le sue fonti lo indicano Anche la prevendita della versione per console è molto forte“.

Hogwarts Legacy, tra i quattro best seller

Hogwarts Legacy sarà in vendita il prossimo mese, ma tutto sembra indicare che le vendite stanno andando sempre più rafforzandosi. fatto, Secondo i numeri di SteamDB, il gioco sviluppato dalla Warner Bros. AvalanE è tra i più venduti sulla piattaforma. I numeri della prevendita sono bastati a spingerlo fino al quarto posto:

superficie del vapore Anello Elden Call of duty guerra moderna 2 Eredità di Hogwarts Cyberpunk 2077 Redenzione dei morti rossi 2 pronti o meno Fifa 23 Dio della guerra Progetto Zomboide

lancia il.. lancia il.. togli il Eredità di Hogwarts Sarà implementato sfalsato dalla piattaforma. versioni Nuova generazione (Xbox Series X, Xbox Series S e PS5) e PC saranno sul mercato il 10 febbraio. D’altra parte, il gioco uscirà su PS4 e Xbox One il 4 aprile. il Utenti Nintendo Switch Dovranno aspettare ancora un po’, però, perché la produzione non sarà pronta fino al 25 luglio.

Fonte | Benji vendite, SteamDB