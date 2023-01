Holcim apre una fabbrica di prodotti chimici | aziende | Affare

Holcim Cement Company ha inaugurato il suo nuovo stabilimento per la produzione di prodotti chimici per l’edilizia, espandendo la propria attività verso Malte, film acrilici liquidi, impermeabilizzanti e additivi.

Insieme a Investimento di 10 milioni di dollari, Holcim si sta espandendo nel mercato delle costruzioni colombiano. Con questo investimento, l’azienda si impegna a continuare a investire nel trasporto urbano a breve distanza, autostrade e ponti, oltre che nell’energia, nei servizi pubblici e nelle infrastrutture abitative.

L’impianto si trova a Tocancipá, nell’area metropolitana di Bogotà, ed è stato riconosciuto come uno degli ultimi in termini di tecnologia sostenibile dal Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione (Minciencias).. È stato costruito su un’area di 5.000 metri quadrati Inizialmente avrà 3 linee di produzione con una capacità annua complessiva di 14 milioni di litri per le miscele liquide e 50.000 tonnellate per le miscele solide.

“Questo nuovo stabilimento rappresenta una pietra miliare significativa per la nostra azienda, essendo un fattore chiave per raggiungere la nostra strategia nel paese, permettendoci di espandere la nostra proposta di valore e la nostra proposta di prodotto, continuando a fornire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità e allo stesso tempo realizzando importanti sinergie con il nostro business. Man mano che le nostre operazioni si espandono, riaffermiamo il nostro impegno nei confronti del Paese per incoraggiare l’industria a svolgere un ruolo maggiore nel fornire soluzioni innovative e sostenibili per costruire un business sempre più efficiente.ha affermato Marco Macarelli, CEO di Holcim Columbia.

Con questa mossa, Holcim si fa avanti Strategia 2025 – Accelerare la crescita

ambientale’, Espandere il business delle soluzioni e dei prodotti al 30% di

Vendite nette di gruppo nel 2025, ingresso settori dell’edilizia, Dai sistemi di copertura all’isolamento e alla ristrutturazione.

