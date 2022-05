Homelander, macellaio robotico e altro ancora nel trailer completo per ragazzi

In poco più di tre settimane ragazzi tornerà a Video Amazon Prime con lui terza stagione. La stimata serie di supereroi promette di trascendere le stagioni precedenti e grazie a loro primo trailer Ovviamente, può mantenere la sua promessa tranquillamente.

Il progressi recenti L’introduzione era responsabile dell’accensione della fiamma del rumore e questo nuovo progresso è solo benzina da gettare in quelle fiamme. Il suo nuovo trailer cittadino (Anthony Starr) dimostra che dagli eventi della seconda stagione è stato più subdolo di prima, solo ora che sembra non curarsene. Mentre Billy il macellaio (Karl Urban) alza la posta per la guerra contro i Supes essendo uno di loro, anche se per un tempo limitato. Durante il progresso compaiono anche volti familiari e nuovi, il tocco finale arriva con l’attesa di colui che potrà fermare l’Homelander, gli antichi eroi di guerra ragazzo soldato (Jensen Ackles), ma sembra che la cura possa essere peggiore della malattia.

Un dettaglio che non dovrebbe mancare nel trailer è che si vede Pagamento in denaroIl Il primo gruppo di sovrintendentiprincipalmente i pionieri di The Seven, quando hanno combattuto seconda guerra mondiale. Qualsiasi somiglianza con Captain America e The Avengers è solo una parodia di questa fantastica serie.

Gli irriverenti eroi di Amazon tornano presto.

Oltre a Urban e Starr, la serie ritorna Jack QuaidE Karen FukuharaE Laz Alonso S Tomer Capone sul lato del macellaioMentre Erin MoriartyE Jesse T UsherE Insegui CrawfordE Nathan Mitchell e Giancarlo Esposito S Dominic McKellegott Lo fanno per la nazionale. Per quanto riguarda la volti nuoviAppare Jensen Ackles Come faccio ragazzo soldatoE Laurie Holden Come faccio Contessa di CremisiE Langston Kerman Come faccio arciere d’aquilaE Sean Patrick Flannery Come faccio polvere da sparoE Miles Gaston Villanueva Come faccio supersonico S Nick Wechsler Come faccio Falco Blu.

Il stagione 3 a partire dal ragazzi Per la prima volta il giorno dopo 3 giugno A Video Amazon Prime.

