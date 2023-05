Honkai Star Rail pubblica il suo primo cortometraggio animato sul passato di Jin Yuan

MiHoyo introduce sorprendentemente uno dei nuovi personaggi in arrivo su Honkai Star Rail.

Jin Yuan presto a Honkai Star Rail

Honkai Star Rail provoca una vera sensazione tra I fan di Hoyoverse Dalla premiere del mese scorso, quando è trasceso 20 milioni di download In sole 24 ore. È una nuova proposta dai creatori di Genshin Impact con una nuova storia e nuovi personaggi che devono essere conosciuti poco a poco, e MiHoyo vuole essere in forma di anime.

Se sei già riuscito a goderti il Proposta di gioco di ruolo a turni Da Honkai Star Rail, probabilmente conosci già alcuni dei personaggi che sono apparsi nel loro primo cortometraggio animato Sul passato di Jin Yuan. In questo modo, l’azienda cinese racconterà parte della storia di questo nuovo mondo fittizio che promette di offrire molto di cui parlare d’ora in avanti.

Incontra Jin Yuan di Honkai Starrail

Questo è il primo cortometraggio animato di Honkai Star Rail Storia di Jingyuan, uno dei sette governatori generali di Xianzhou Luofu. Possiamo vedere com’è durante il suo addestramento per diventare un Cloud Knight Un confronto doloroso con il suo insegnante, JingluoDopo essere stato viziato da Mara.

Sebbene inizialmente fosse contrario ad affrontare il suo maestro, alla fine Jin Yuan fu costretto a usare tutta la sua forza e uccidere Jingliu. Appare più tardi di nuovo Allenamento Yanqing Sulla via dei Cavalieri della Nuvola, come ha fatto con lui il suo maestro.

“La battaglia contro il suo maestro è avvenuta più di settecento anni fa, ma sembra ieri. Invece è solo da pochi anni che ha preso come discepolo il ragazzo che ha di fronte, ma sembra un la vita è passata.” (attraverso Hoover)

È un modo per presentare Nuovo personaggio in arrivo in Honkai Star Rail Nei futuri aggiornamenti, sarà disponibile solo Yanqing di questi due personaggi. A parte altri eroi come Bronya o Clara, due dei personaggi più popolari della community.

Attualmente lì 28 caratteri disponibili In Honkai Star Rail, anche se ottenerlo dipende dalla fortuna, dal momento che questo gioco di ruolo di MiHoyo ha Progressi come il sistema gacha e la monetizzazione, come Genshin Impact. Un errore comune è il desiderio di ottenere tutti i personaggi nel più breve tempo possibile, il che può costare un sacco di soldi.