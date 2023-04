Honkai Star Rail: scopri tutti i principali luoghi e punti di interesse del gioco con la mappa interattiva ufficiale – Honkai: Star Rail

Con questa mappa potrai trovare tutti i luoghi, inclusi boss, forzieri, missioni secondarie e molto altro.

IL Mappe interattive Di solito sono uno strumento eccellente per rendere la vita più facile ai giocatori, soprattutto quando si tratta di trovare un luogo o una posizione Alcuni elementi, attività e altro ancora. Con Genshin Impact, il titolo precedente di miHoYo, non siamo stati abbastanza fortunati da ottenere una mappa di lancio ufficiale, ma non è stato il caso di Honkai: Star Rail.

Inoltre, vi ricordiamo che nel caso vogliate conoscere maggiori informazioni su questo videogioco che ci arriva in formato free-to-play, potete fare riferimento alla nostra analisi di Honkai: Star Rail.

Mappa interattiva di Honkai: Star Rail

Questa mappa è ora disponibile su Sito ufficiale. Tuttavia, non è necessario creare un account per poterlo utilizzare Sì, è consigliato.

Come la maggior parte di queste mappe, abbiamo molti strumenti a nostra disposizione. Noi codici filtro che vogliamo rendere più facile la navigazione o addirittura la visualizzazione, da a Prospettiva 3DDove si trova ciascun distretto?

Allo stesso modo, se clicchiamo su un file Il primo simbolo Nell’angolo in alto a destra potremo accedere Howwiwiki. Da questo possiamo accedere alle informazioni su tutti i personaggi e, in definitiva, al tutto Banca dati Informazioni su oggetti di gioco, artefatti e così via.

