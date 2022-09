HONOR 70 onora la classe media

Passano i giorni e si sente ancora parlare delle novità presentate, sia a livello globale che locale, in IFA 2022 che si svolge a Berlino. E ora andiamo con HONOR 70, uno smartphone Era già stato introdotto a maggio nel suo mercato interno, la Cina, e questo sfrutta la fiera di Berlino per annunciare un salto nei mercati internazionali, compreso il nostro. Ed è un inizio per festeggiare, perché ne stiamo parlando Modello di fascia media, fascia alta e media, rapporto qualità prezzo più che ottimo.

HONOR 70: Specifiche tecniche

Onore 70 Tenere sotto controllo Display OLED curvo da 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 punti, 20:9) fino a 120 Hz, 100% DCPI-P3 SoC Snapdragon 778G Plus 5G con GPU Adreno 642L RAM 8 GB Conservazione 128/256 GB Connessione 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C batteria 4800 mAh con ricarica rapida da 66 W stanza principale Sensore Sony IMX800 54 MP f/1.9, grandangolo e Maru 50 MP f/2.2, obiettivo di profondità 2 MP f/2.4 fotocamera frontale Sensore da 32 MP f/2.4 Il sistema operativo Magic UI 6.1 (basato su Android 12 Dimensioni e peso 161,4 x 73,3 x 7,91 mm; 178 g

La prima cosa che ti stupisce dell’HONOR 70 è che Schermo curvo su entrambi i lati, un tipo di design che ha i suoi pro e contro, ma è visivamente molto accattivante. costruita su Pannello OLED da 6,67 polliciFull HD + (2400 x 1080 punti) con un rapporto di aspetto di 20: 9. È in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e, per garantire la corrispondenza dei colori, ha una copertura DCPI-P3 del 100%.

Già all’interno, vediamo che l’HONOR 70 è guidato da un SoC Snapdragon 778G Plus 5Gfatto di CPU Kryo 670 È costituito da un core Cortex-A78 a 2,5 GHz, 3 Cortex-A78 a 2,4 GHz, 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz e una GPU Adreno 642L. Cade Otto GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il set è alimentato da una batteria 4800 mAh con ricarica rapida da 66 W.

A livello di connettività troviamo uno smartphone abbastanza completo. è un dispositivo Doppia SIM 5G + 5Gla cui sezione wireless è stata integrata con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Compatibilità con le principali reti di posizionamento satellitare. Per quanto riguarda i connettori, troveremo solo una porta Dati USB-C, cuffie e ricarica.

Ottima anche la fotocamera principale, composta da tre elementi. A capo del gruppo Sensore Sony IMX800 da 54 MP Slot per obiettivo f / 1.9 accompagnato da grandangolo da 50 megapixel e apertura f / 2.2 e obiettivo con profondità di 2 megapixel f / 2.4. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, che troviamo dietro un foro al centro della parte superiore dello schermo, HONOR ha installato un sensore da 32 MP con numero f/2.4.

HONOR 70 è già in vendita in Spagna. Puoi trovarlo dentro Posizione HONOR e il suo prezzo 549€ Per la versione con 138 GB di spazio di archiviazione, che è fino a 599€ Nel caso della versione da 256 GB.