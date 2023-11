HONOR 90 arriva in Messico: ecco come è stato vissuto il lancio dello smartphone ideale per creatori di contenuti e gamer

Presentazione per il mercato messicano del cellulare Honor 90 (Infobae México)

onore Ha introdotto i suoi nuovi smartphone nel mercato messicano Onore 90 E Onore 90 Litein un evento che ha riunito media, personaggi pubblici, uomini d’affari e amanti della tecnologia, che hanno avuto l’opportunità di conoscere i dispositivi che promettono di rivoluzionare il mercato degli smartphone.

La Torre Punta Reforma, uno dei luoghi più esclusivi con una magnifica vista di Città del Messico, è stato il luogo scelto da HONOR per presentare questi nuovi dispositivi, che si preannunciano come il lancio più importante dell’anno, grazie alle caratteristiche che rendono loro speciali. Il loro è l’ideale per i cambiamenti attuali.

In un’epoca in cui la tecnologia è presente in tutto ciò che facciamo e rappresenta lo strumento principale per comunicare con il mondo, possedere uno smartphone che ci aiuti a svolgere le nostre attività quotidiane è diventata una priorità. Per questo motivo è stato lanciato HONOR Onore 90 E Onore 90 LiteNon sono solo dispositivi per effettuare chiamate, ma portano l’esperienza fotografica e video a un nuovo livello.

HONOR 90 Verde Smeraldo (HONOR)

L’evento prevedeva interventi di influencer come Jimmy Alvarez E L’amico di Chengoche hanno condiviso la loro esperienza nel testare il telefono e perché le sue caratteristiche lo rendono il dispositivo ideale Creatori di contenuti.

Jimmy Alvarez ha condiviso una delle sfide che ha intrapreso con HONOR 90, testando la modalità Hi-Res e l’incredibile sistema di fotocamere da 200 MP con l’ampio sensore 1/1.4 che cattura meglio la luce e che può anche catturare foto e video con una qualità sorprendente. qualità, consentendo… È possibile stampare queste immagini su larga scala (formato cartellone) senza perdere la nitidezza.

Uno degli altri dettagli più interessanti di questo test è la demo ravvicinata, che permette agli utenti di vedere oggetti a distanza con una grande risoluzione grazie agli alti pixel della fotocamera.

Il dispositivo è sottile e leggero e ha uno schermo distintivo che è stato evidenziato durante l’intervento di Chingu Amiga, che ha parlato delle caratteristiche fisiche dei telefoni HONOR 90 e HONOR 90 Lite e ha aggiunto che i colori disponibili sono: Emerald Green e Royal Sapphire; Lo rendono un capo “ultra fashion”.

I creatori di contenuti hanno convenuto che l’attrezzatura è ideale per svolgere il proprio lavoro e che le funzionalità della fotocamera miglioreranno senza dubbio la qualità dei contenuti che ricevono. Influencer Possono prendere i loro follower.

A Città del Messico si è svolta la presentazione del nuovo modello HONOR

David Moheno, responsabile delle pubbliche relazioni presso onoreHa sottolineato che lo schermo intelligente dei dispositivi li rende ideali non solo per creare contenuti, ma anche per consumarli, poiché dispongono di una tecnologia unica sul mercato che protegge la vista degli utenti.

“È il primo telefono al mondo con certificazione TÜV Rheinland Flicker-Free grazie al suo livello di oscuramento privo di rischi, progettato specificamente per i nostri utenti e per proteggerli da effetti come insonnia, affaticamento degli occhi e altri effetti causati dall’esposizione alla luce”, Mohino evidenziato i display.

D’altro canto, condivide la potenza che i dispositivi forniscono ad altri utenti, come gli appassionati di videogiochi, poiché la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition offre agli utenti Giocatori Connessione ad alta velocità, qualità dell’immagine e del suono per goderti i videogiochi.

Lancio… lancio… decollo Onore 90 E Onore 90 Lite Aveva diversi spazi in cui i partecipanti potevano ottenere dimostrazioni delle funzionalità del dispositivo, interagire con la sua fotocamera e apprezzarne il funzionamento e la connessione ai videogiochi.

L’evento si è concluso con una presentazione dei Los Klaxons di Monterrey, che hanno deliziato il pubblico con le loro canzoni e si sono detti felici di poter accompagnare il lancio dei telefoni HONOR 90 e HONOR 90 Lite.

Questi dispositivi promettono di cambiare il modo in cui i contenuti vengono creati e consumati, dando priorità al vantaggio per l’utente che combina la qualità dell’immagine con la cura e la protezione della vista.