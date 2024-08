HONOR e Studio Harcourt: Innovazione nella fotografia mobile con Andrea Hernandez Vega

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Fotografia, HONOR ha annunciato una illustre collaborazione con il famoso Studio Harcourt, rappresentato da Andrea Hernandez Vega. Una famosa fotografa messicana che si è affermata come una delle artiste più importanti a livello internazionale, essendo l’unica messicana ad essere accettata dal famoso studio. Questa partnership durata un anno unisce le tradizioni dell’arte della fotografia con la tecnologia avanzata di HONOR 200 Pro, un dispositivo progettato per portare la fotografia mobile a nuovi livelli di eccellenza.

Foto: Fabiola Hidalgo

Il progetto consiste nel creare una modalità fotografica esclusiva per HONOR 200 Pro, incentrata sulla cattura dell’essenza delle immagini artistiche. A questo proposito abbiamo parlato con Hernandez Vega, che ha condiviso con noi la sua esperienza nell’utilizzo di questo nuovo dispositivo “HONOR 200 Pro mi ha permesso di concentrarmi sulla direzione artistica e sulla comunicazione dei modelli, senza preoccuparmi degli aspetti tecnici, come la. il dispositivo si prende cura di replicare accuratamente le icone dell’immagine artistica.” Ciò rappresenta un importante progresso nella fotografia mobile, consentendo a professionisti e appassionati di ottenere facilmente risultati di alta qualità.

Hernandez Vega, insieme ad altri fotografi dello studio, ha contribuito a definire gli elementi di base che questa modalità dovrebbe includere, garantendo che la qualità e i dettagli di una foto tradizionale vengano mantenuti, anche se catturati con uno smartphone. Riguardo alla possibilità di combinare tutte queste tradizioni fotografiche e di illuminazione su un dispositivo mobile, l’intervistato ha commentato; “Non è stato semplice, ovviamente. È stata una sfida combinare le tradizioni fotografiche con la tecnologia moderna. C’era gran parte dello sviluppo di ingegneria e software, in cui le persone che ci hanno lavorato hanno dovuto decidere cosa era necessario includere Alla fine è stato un lavoro congiunto tra tecnologia fotografica e tecnologia.” “Tuttavia, il risultato è stato sorprendente: una modalità ritratto che consente agli utenti di ottenere immagini di qualità professionale senza la necessità di attrezzature complesse.

Durante la collaborazione si è svolto un lavoro serrato tra ingegneri e sviluppatori di software per integrare l’intelligenza artificiale e le ultime innovazioni tecnologiche nel nuovo dispositivo. Secondo Hernandez Vega, una delle sfide più grandi è stata raccogliere la ricca tradizione fotografica e la tecnica di illuminazione dello Studio Harcourt e adattarla alle capacità tecniche del dispositivo.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, ha detto che non la spaventa. “Al contrario, ho sempre ritenuto necessario coniugare artigianalità e tecnologia. In studio abbiamo sempre ricercato collaborazioni con brand premium, e questo rientra nella costante ricerca di miglioramento e adattamento ai nuovi strumenti a disposizione.

Riguardo all’esperienza avuta durante l’utilizzo del nuovo dispositivo, ha detto: “La mia prima reazione è stata di sorpresa. Il risultato è impressionante perché HONOR 200 riesce a replicare i codici dell’immagine artistica. Questo ti permette di concentrarti sulla parte registica, sapendo che la parte artistica verrà riprodotta immediatamente e con grande accuratezza. “È un grande progresso.”

Infine, ha affermato che lei e lo studio si sforzano di continuare a innovare, perché sin dal suo inizio è stato il DNA dello studio, motivo per cui stanno introducendo “un dispositivo straordinario come HONOR 200, che integra tutta questa tecnologia avanzata con la nostra tecniche fotografiche tradizionali. Il mio obiettivo è continuare a esplorare come la tecnologia possa integrare la fotografia artistica ed elevarla.